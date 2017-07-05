В Самарской области благоустроят 1,5 тысячи дворов

В Самаре в список, в числе прочих, вошли дворы по адресам: улица Карла Маркса, 13, Пензенская, 65 и Мяги, 6, 8, 10. Эти территории попали в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год благодаря неравнодушию и активности жителей.

Так, жители дома №65 на улице Пензенской на общем собрании решили, что в первую очередь им нужно отремонтировать лестницу во дворе, оборудовать ее перилами, тротуары замостить плиткой, местами переложить асфальт на проезжей части, обновить бордюры, посадить молодые деревья. А в дальнейшем они хотят установить спортивные тренажеры для жителей старшего возраста – уже и площадку для них присмотрели.

Жители дома №13 по проспекту Карла Маркса тоже разработали дизайн-проект благоустройства своего двора, и в текущем году планируют провести ремонт внутридворовых проездов, тротуаров, установить ограждения газонов и оборудовать цивилизованную парковку. На 2018 год активисты запланировали построить детский и спортивный городок.