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Самарские должники получили больше 45 тысяч смс от приставов

Уведомления жителям Самары начали приходить с 16 июня 2017 года.
 
Смс присылают на телефоны тех должников, производства в отношении которых находятся на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по Самаре (МОСП по ВАШ по г.Самаре). За две недели работы проекта было отправлено уже свыше 45 тысяч таких уведомлений, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
 
Сообщения приходят от абонента «FSSP ROSSII» и содержат следующий текст: «V otnoshenii Vas vozbujdeno proizvodstvo #****/**/**/**.Informaciya po tel.: 8(846)******* libo na saite http://www.r63.fssprus.ru».
Дата: 5 июля 2017 , 10:15
206
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области
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