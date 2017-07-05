Самарские должники получили больше 45 тысяч смс от приставов

Смс присылают на телефоны тех должников, производства в отношении которых находятся на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по Самаре (МОСП по ВАШ по г.Самаре). За две недели работы проекта было отправлено уже свыше 45 тысяч таких уведомлений, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Сообщения приходят от абонента «FSSP ROSSII» и содержат следующий текст: «V otnoshenii Vas vozbujdeno proizvodstvo #****/**/**/**.Informaciya po tel.: 8(846)******* libo na saite http://www.r63.fssprus.ru».