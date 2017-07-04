В Детской картинной галерее выставляют новую коллекцию кукол

Художница Ольга Баканова и рукодельницы из мастерской исторической костюмной куклы представляют новую коллекцию «Сорока, ворона и красный петух». В нее вошло тринадцать кукол, созданных по мотивам русских народных праздников, обряды и обычаи которых дошли до наших дней с языческих времен. Некоторых персонажей этой коллекции, таких как сбитенщик, кукольник, скоморохи, цыганка, легко представить себе на ярмарочной площади какого-нибудь губернского города или увидеть на открытках «Типы России». Будут там и куклы-образы, олицетворяющие другие народные праздники - Троицу, Коляду.Характер каждой куклы из новой коллекции, детали костюмов, динамика поз передают стихийность русского праздника, его удаль, веселье и широту. Специально для этой коллекции в мастерской Ольги Бакановой были исполнены текстильные панно, посвященные двум главным событиям русской зимы – Святкам и Масленице. В зеркальном зале особняка представлена ещё одна коллекция - «Костюм русской знати допетровской эпохи». В одном из малых залов музея расположилась часть коллекции «Ампир и бидермайер», которая знакомит с модой первой половины XIX в. Несколько кукол имеют портретное сходство с известными историческими лицами Самарской губернии.Выставка будет работать в Детской картинной галерее Самары с 3 июля по 24 сентября 2017 г. 0+