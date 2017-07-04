Смягчение ограничений на продажу алкоголя откладывается до осени

Ограничения распития «горячительных» напитков решили несколько ослабить. В частности, отменить дополнительные региональные ограничения розничной продажи с 22:00 до 23:00 и с 8:00 до 10:00. Также предлагается исключить из закона нормы, касающиеся слабоалкогольной продукции и слабоалкогольных тонизирующих напитков.

Однако эти поправки вызвали споры среди депутатов губдумы. Сторонники поправок отмечают, что в регионе увеличилось количество отравлений из-за употребления некачественного алкоголя. Так же увеличилось количество подпольных цехов и случаев продажи спиртного без лицензий. А объемы легального алкоголя в регионе за пять лет сократились в 2,8 раза. Они полагают, что смягчение «антиалкогольного» закона поможет выровнять ситуацию на рынке спиртного и уменьшить количество контрафактной продукции. Другие депутаты не видят оснований для изменения закона. Принятие поправок решили отложить до осени.