По паспорту болельщика ЧМ-2018 в Самаре разрешат покупать алкоголь

Для получения FAN ID поклонники футбола должны предоставить на официальном сайте fan-id.ru информацию, идентичную той, что указана в паспорте, включая фотографию. Самарские болельщики пока могут получить FAN ID только по электронной заявке. А вот в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи FAN ID уже можно оформить в центрах выдачи паспортов, сообщает пресс-служба АО «САН ИнБев».