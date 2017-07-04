Начальник горГИБДД предложил сделать движение в исторической части Самары односторонним

В Самаре, по данным ГИБДД, официально зарегистрировано 470 тысяч транспортных средств. И самая актуальная проблема с парковками – в старой части города.

Руководитель городского ГИБДД Андрей Карпочев предложил несколько вариантов решения вопроса. Один из них - организация одностороннего движения по улицам старой части города. Освободившееся места предлагается отдать под парковки. Также рассматривается возможность создания так называемых «эко-парковок» - временных конструкций на газонах в районе набережной. Еще один вариант решения проблемы - организация многоуровневых платных парковок.