40 процентов самарских чиновников опасается раскрывать сведения о доходах "электронно" из-за хакеров
По состоянию на 30 апреля 2017 года сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера раскрыли все 306 чиновников мэрии Самары. Такие данные были озвучены на заседании комиссии по противодействию коррупции на территории Самары во вторник, 4 июля.
Декларации сотрудников администрация города опубликовала на своем официальном сайте 5 мая. А самым первым сведения о доходах 24 апреля представил глава города Олег Фурсов.
В этом году мэрия установила специализированное программное обеспечение, и 60% чиновников раскрыли данные о финансах и об имуществе в электронном виде. Остальные предпочли предоставить информацию по «старинке», то есть на бумаге. Пока что не все чиновники доверяют электронной программе, так как опасаются, что их персональными данными могут завладеть третьи лица, отметили участники заседания.
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40 процентов самарских чиновников опасается раскрывать сведения о доходах "электронно" из-за хакеров
По состоянию на 30 апреля 2017 года сведения о доходах, об имуществе и обязательствах...
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