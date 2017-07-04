Тренер Вера Богуш: «Лед в нашем Дворце спорта был одним из лучших в стране»

Свою лепту в развитие губернского спорта внесли и фигуристы, первыми вступившие на лед арены, построенной в 1966 году. Они приняли участие в празднике открытия. Вместе с Верой Богуш - известным тренером и спортивным менеджером - мы вспомнили пережитое.

- Появление ледового Дворца спорта стало серьезным событием в жизни города, - рассказывает Вера Константиновна. - О закрытом катке мы мечтали долгие годы. Прежде все тренировки и соревнования проходили на свежем воздухе. На открытом льду. Тренировались даже за Волгой на озерах и протоках. Катки и залитые ледовые «пятачки» на городских стадионах считались за счастье. Мерзли на стуже, но все равно пытались оттачивать мастерство. А как только построили ледовый Дворец - все были безумно счастливы. Наконец-то впервые на Средней Волге появились современные условия для тренировок. К нам ежегодно стали приезжать на тренировочные сборы столичные фигуристы во главе с легендарной наставницей Еленой Чайковской. Потом ледовую арену Куйбышева облюбовали и члены сборной СССР со звездными наставниками - Виктором Кудрявцевым и Станиславом Жуком. Любители спорта со стажем помнят о показательных выступлениях, которые давали лидеры мирового фигурного катания. Мы вживую видели выступления Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, Татьяны Тарасовой и Виктора Рыжкина, Сергея Четверухина, Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, Ирины Родниной и Алексея Уланова, Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова, многих других выдающихся мастеров. Они подолгу жили в Куйбышеве на сборах и восхищались нашим городом, условиями, которые им создавали. Лед в нашем Дворце был одним из лучших в стране.

- Свою тренерскую биографию вы, в девичестве Вера Макарова, начали необычайно рано. Вам крупно повезло, что с первых шагов смогли увидеть, как тренируются сильнейшие фигуристы планеты.

- Вы правы, это была большая и серьезная школа мастерства. После того как торжественно открыли Дворец спорта, многое поменялось в самарском фигурном катании. Расскажу такую историю. Чайковскую и группу ее воспитанников в Куйбышев пригласил инструктор облсовета «Динамо» Зендель. Он с Еленой Анатольевной был на дружеской ноге. Мы, спрятавшись во Дворце спорта за шторы, внимательно следили за ее тренировками и что-то для себя записывали. Хотя это было строжайше запрещено. Как-то Чайковская нас выловила и была в страшном гневе. Тогда я попросила Зенделя официально познакомить нас. «Вот, Елена Анатольевна, это наша самарская Чайковская», - представил ей меня мой покровитель Зендель. «Вот еще», - фыркнула Чайковская. Но мне присутствовать разрешила.

Ее уроки мастерства не прошли даром. Скоро у меня появилась первая «звездочка» - Надежда Шабалина, ставшая одной из лучших в стране в одиночном катании и подававшая большие надежды. Чайковская даже разрешила тренироваться в ее группе. Сейчас уже мало кто помнит, что раньше Дворец спорта относился к областному управлению культуры и чаще использовался как концертная площадка. Поэтому мы хватались за любую возможность выйти на лед. Тренировались рано утром и поздно ночью. Перерыв между ночными и утренними тренировками составлял четыре часа. Спали едва ли не в раздевалках. Чайковская приезжала в Куйбышев на протяжении десятка лет или даже больше. Из Киева - известная наставница Ангелина Старкова со своим мужем Юрием Циммерманом, основателем школы фигурного катания в Одессе. Знаменитая Галина Змиевская приезжала из Харькова. Она плотно познакомила меня с Людмилой Пахомовой, которая всегда очень тепло отзывалась о нашем городе. Пахомова поддержала нашу ведущую пару Елена Мадонова - Алексей Уличев, тренера Татьяну Левину, воспитавшую первую перспективную танцевальную пару Судаков - Карякина. Благодаря Пахомовой мы стали развивать танцы на льду. Поэтому, когда ее не стало, я и предложила провести в Самаре в честь нее турнир «Кумпарсита» - среди юных танцевальных пар. К тому же свое знаменитое танго Пахомова и Горшков впервые перед Олимпиадой-76 показали именно куйбышевским зрителям.

- В вашем случае любовь к спорту пришла от родителей?

- Мне повезло: я родилась в спортивной семье. Отец серьезно увлекался мотоспортом и хоккеем с мячом. Мама сначала занималась гимнастикой, а потом увлекалась конькобежным спортом, выступала на «Буревестнике» вместе с чемпионкой мира, знаменитой Ингой Ворониной. Я тоже росла разносторонней спортсменкой. Трижды выигрывала первенство города по гимнастике, оно проводилось в специализированном зале, размещавшемся в театре оперы и балета. У меня была куча поклонников. Среди них и мой будущий муж Саша Богуш. А потом я занялась фигурным катанием и тренировалась на «Динамо», где начальником учебно-спортивного отдела работал мой дядя Жора, полковник КГБ, ветеран войны. Он ко мне относился строго и только после того, как я стала сильнейшей в городе, наконец-то признал: «Из тебя, племянница, выйдет толк». В то время соревнования проходили при любой погоде, да и качество льда было неважное, особенно после тренировок хоккеистов. То конек попадет в трещину, то мороз дикий. Судьи были в тулупах и валенках, а мы, спортсмены, сбрасывали пальто только перед самым выступлением и выходили на лед в платьях и колготках. Меня это нисколько не страшило. Как только возникали какие-то сложности, у меня словно открывалось второе дыхание. Сейчас это называется бойцовский характер. Гены мне передали родители… К тому же меня тренировал Юрий Харитонов - один из первых футболистов и фигуристов Самары, личность поистине легендарная. Он закалял наш характер и прививал любовь к творчеству. Жаль, что у нас нет областного музея спорта. Я бы передала в него «фигурки» из нержавейки, которые выточил мне отец на родном заводе - 4 ГПЗ. Потом эти детские конечки под названием «Жигули» стали выпускать как заводской ширпотреб и продавать в «Спорттоварах».

- Какое-то время Самара будет без Дворца спорта...

- «Кумпарситу» временно перенесем в Тольятти. А с вводом нового льда вернем турнир в Самару. Традиции, заложенные в старом Дворце, мы должны беречь и развивать.

Визитная карточка

Вера Богуш, президент Самарской областной федерации фигурного катания. Судья международной категории

Родилась 2 августа 1946 года в Куйбышеве. Фигурным катанием начала заниматься с четырех лет у тренера Юрия Харитонова. Спортивный разряд - первый. В 1963 году окончила среднюю школу №6, в 1972 году - Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК) в Москве. На тренерской работе с 16 лет. Воспитала более десяти мастеров спорта - Надежду Шабалину, Елену Мадонову, Алексея Уличева, Алексея Тихонова, Елену Иванову, Ирину Ткачук и других. С 1968 года возглавила областную федерацию фигурного катания. Организатор многих известных всероссийских турниров - «Крылья над Волгой», «Жигули», «Кумпарсита», «Самарочка». Председатель общественного совета министерства спорта Самарской области. Президент регионального Олимпийского совета Самарской области. Имеет почетный знак «За заслуги перед отечественным фигурным катанием на коньках», почетный знак Министерства спорта России «За развитие физической культуры и спорта», почетный знак «За развитие олимпийского движения в России», почетный знак губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской». Награждена грамотами и благодарственными письмами правительства Самарской области и Российской Федерации, администрации Президента России. Член исполкома Федерации фигурного катания России.

Комментарий

Александр Горшков, президент федерации фигурного катания России:

- Мне приходилось принимать активное участие в том, чтобы сдвинуть реконструкцию самарского Дворца спорта с мертвой точки. У меня просьба к проектировщикам: они должны учитывать новые современные требования для проведения крупных соревнований по фигурному катанию и тренировочного процесса. Я очень надеюсь, что новая ледовая арена в Самаре станет местом проведения крупнейших всероссийских и международных турниров. Это еще больше поднимет статус нашего вида спорта в регионе. Впервые вместе с Людмилой Пахомовой мы приехали в Куйбышев в 1967 году, и здесь родилась знаменитая «Кумпарсита». Идею, кстати, подсказал ваш коллега, известный спортивный журналист Анатолий Чайковский. Танго на льду стало известно как показательный танец. В то время это был прорыв. Наши первые зрители - куйбышевцы - пришли в восторг от увиденного, и мы поняли, что попали в точку.