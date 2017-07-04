«Крылья Советов» начали подготовку к матчу с «Лучом-Энергией»





Персонал базы тепло поприветствовал Андрея Тихонова, вернувшегося в Самару спустя девять лет - теперь уже в качестве главного тренера. «Крылья Советов» под руководством тренерского штаба уже провели две тренировки. Первая проходила в тренажерном зале.

Вторая тренировка должна была пройти на основном поле «Металлурга» в понедельник, 3 июля, но из-за сильного дождя поле главной арены решили поберечь и провести тренировку на искусственном поле клубной базы (естественное сейчас реконструируется в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу 2018 года), сообщает пресс-служба ПФК "Крылья Советов".