На четвертой очереди набережной завершили ремонт подпорной стенки
Работы на знаковых для Самары объектах исторического центра города ведутся по графику. В этом в понедельник, 3 июля, убедился глава города Олег Фурсов, побывав на месте реконструкции 4 очереди набережной.
Напомним, что ее приводят в порядок в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Ремонтируется участок от улицы Осипенко до Силикатного оврага, включая бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди. Ежедневно здесь трудятся более 150 человек в две смены: в первую до 22:00 вечера делают основные работы, а ночью, во вторую смену, завозят стройматериалы.
Напомним, что ее приводят в порядок в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Ремонтируется участок от улицы Осипенко до Силикатного оврага, включая бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди. Ежедневно здесь трудятся более 150 человек в две смены: в первую до 22:00 вечера делают основные работы, а ночью, во вторую смену, завозят стройматериалы.
Всего реконструируется территория в более чем 7 гектар, а общая протяженность участка насчитывает порядка 1 километра. Здесь меняют инженерные коммуникации, ведется ремонт подпорной стенки, замена асфальтового покрытия, установка подъемников для людей с ограниченными возможностями, строится новый стационарный общественный туалет и хозяйственный корпус, устанавливают видеонаблюдение и обновляют систему освещения. Параллельно ведется устройство лестничных сходов и фонтана с подсветкой, пескоструйные и отделочные работы по стеле «Ладья» и строительство амфитеатра.
- Работы идут в полном соответствии с графиком. На 100% готов Водопровод и канализация. Закончен ремонт подпорной стенки, началось устройство откосной части. Полным ходом идут работы по устройству лестниц и амфитеатра.Выполнена пятая часть, — сообщил представитель компании-подрядчика.
Работы на 4 очереди набережной планируют завершить до декабря 2017 года.
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