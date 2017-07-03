Авария в Татарстане стала самой крупной на междугородней трассе с участием самарского автобуса за последние 5 лет

Сообщается, что в ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 14 человек. Среди погибших 6 жителей Самарской области, еще 5 человек из нашего региона пострадали. Трое из пострадавших до сих пор находятся в больнице. Среди погибших – мама и двое ее детей из Куйбышевского района Самары. Младшему из них был всего год. Сейчас их родственники выехали в Казань на опознание

Sgpress.ru провел ретроспективу серьезных аварий с участием самарских автобусов за последние 5 лет. Как оказалось, ДТП в Татарстане стало самым крупным за это время.





21 января 2013 года



На 115 километре трассы «Самара – Ульяновск» грузовик врезался в пассажирский автобус. По версии ГИБДД, водитель грузовика на скользкой зимней дороге не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Погиб водитель автобуса, перевозивший пассажиров. Как сообщало тогда ГУ МЧС России по Самарской области, всего в автобусе ехали 46 паломников. Они следовали по маршруту «Булгары – Самара». 10 из них в итоге получили травмы и были госпитализированы.



На 115 километре трассы «Самара – Ульяновск» грузовик врезался в пассажирский автобус. По версии ГИБДД, водитель грузовика на скользкой зимней дороге не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Погиб водитель автобуса, перевозивший пассажиров. Как сообщало тогда ГУ МЧС России по Самарской области, всего в автобусе ехали 46 паломников. Они следовали по маршруту «Булгары – Самара». 10 из них в итоге получили травмы и были госпитализированы.













































20 августа 2015 года



Автобус «Башавтотранс», следовавший по маршруту «Уфа-Тольятти», съехал в канаву. ДТП произошло на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Сергиевского района Самарской области. В салоне автобуса находилось 26 человек, 22 из них получили травмы, в том числе двое детей 6 и 5 лет.



Автобус «Башавтотранс», следовавший по маршруту «Уфа-Тольятти», съехал в канаву. ДТП произошло на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Сергиевского района Самарской области. В салоне автобуса находилось 26 человек, 22 из них получили травмы, в том числе двое детей 6 и 5 лет.







































26 января 2016 года



В Волжском районе Самарской области на 25 километре обводной дороги также произошло крупное ДТП с участием автобуса. Автомобиль «Лада Приора» двигался со стороны поселка Алексеевка Волжского района в сторону Самары. На мосту через реку Самара девушка-водитель не справилась с управлением и легковушка боком врезалась в проезжавший мимо «Шевроле». От удара «Приору» развернуло на дороге и она врезалась в идущий следом пассажирский автобус, в котором находились 20 вахтовиков. Девушка-водитель «Лады Приоры» и ее пассажир погибли, 15 вахтовиков получили травмы и были госпитализированы.



В Волжском районе Самарской области на 25 километре обводной дороги также произошло крупное ДТП с участием автобуса. Автомобиль «Лада Приора» двигался со стороны поселка Алексеевка Волжского района в сторону Самары. На мосту через реку Самара девушка-водитель не справилась с управлением и легковушка боком врезалась в проезжавший мимо «Шевроле». От удара «Приору» развернуло на дороге и она врезалась в идущий следом пассажирский автобус, в котором находились 20 вахтовиков. Девушка-водитель «Лады Приоры» и ее пассажир погибли, 15 вахтовиков получили травмы и были госпитализированы.















































5 июня 2017 года