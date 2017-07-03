Схему движения грузовиков в Самаре утвердят после 6 июля

Областной минтранс совместно с руководителями предприятий будет разрабатывать схему движения грузовиков. Свои предложения по схеме можно внести до четверга, 6 июля, после чего документ будет вынесен на публичное обсуждение и утвержден.

Как отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, отдельное заседание рабочей группы запланировано с представителями предприятий-ритейлеров.

- Мы планируем провести совещание с ритейлерами в Самарской губернской думе, куда также пригласим членов общественных советов микрорайонов, жителей Самары, поскольку много жалоб поступает от них, в связи с работой ритейлеров, на невозможность въехать во двор, на аварии на второстепенных дорогах и прочее. Этот вопрос мы собираемся обсудить подробно с привлечением всех сторон в первой половине июля, - сообщил министр.