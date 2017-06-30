Самарская инклюзивная школа вошла в тройку лучших в России

Первое место заняла средняя общеобразовательная школа № 114 Перми. Второе место досталось школе №70 Тюмени, а третье — самарской школе №139.

Впервые Всероссийский конкурс среди инклюзивных школ «Образование для всех» состоялся весной 2013 года. Его цель – повышение активности образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования. То есть, делать образование доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.