Работы фотографа «Самарской газеты» выставили в аэропорту «Курумоч»

В галереях прилета внутрироссийских и международных рейсов международного аэропорта открыли экспозицию, посвященную достопримечательностям Самары и природе Самарской области. В организации фотовыставки приняли участие известные самарские фотографы, в том числе Екатерина Елизарова, которая работает в «Самарской газете».

Эти снимки - первое, что видят пассажиры, когда выходят из телетрапа, поэтому выставку назвали welcome-фото. Фотовыставка будет работать до конца года.

Ранее на территории самарского аэропорта была открыта персональная выставка итальянского художника Марко Грасси, она расположена на третьем этаже аэровокзала, в зоне вылета внутрироссийских рейсов, после зоны предполетных формальностей. Кроме того, в зоне выдачи багажа внутренних рейсов работает выставка, приуроченная к 3-летию с начала полетов авиакомпании Finnair из Самары.





