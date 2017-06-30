30 июня 2017 года,
15:50
$ 59.09    67.5   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Киноизмышлизм. «Плохая партия» - каннибальская мелодрама (18+)

Киану Ривз - усатый педофил и хозяина гарема, Джейсон Момоа – брутальный каннибал и любящий отец маленькой девочки, Джим Керри – сумасшедший немой бомж и любитель покушать ворон, обаятельная Сьюки Уотерхаус, которой частично отобедали людоеды. Вот таких колоритных персонажей можно увидеть в новом фильме уроженки Великобритании Аны Лили Амирпур «Плохая партия».

Не могу назвать себя поклонником артхауса в целом, но отдельные картины независимых режиссеров вызывают у меня интерес. Особенно, если в них задействованы любимые мной актеры, а создатели выбирают интересный мне антураж. Поэтому я обратил внимание на «Плохую партию», где известные голливудские личности предстают в весьма необычных амплуа, а сюжет разворачивается на постапокалиптических пустошах. К тому же жюри Венецианского фестиваля отметило картину специальным призом, и ее номинировали на «Золотого льва», что тоже весомый аргумент в пользу просмотра этого фильма.
 
С творчеством Аны Лили Амирпур я не был знаком. Собственно, до «Плохой партии» она поставила лишь один фильм - «Девушка возвращается одна ночью домой». Это американский романтический фильм ужасов 2014 года, где действие происходит в мрачном иранском городе-призраке, а сюжет строится вокруг похождений одинокой девушки-вампира в черной чадре. Этот фильм я пропустил, хотя его показывали на фестивале «Сандэнс». Не являясь поклонником артхауса, я, тем не менее, часто смотрю номинированные на «Сандэнс» картины, потому что там почти каждый год показывают очень достойное кино. Организатором кинофестиваля является институт, который был основан в 1981 году актером Робертом Редфордом. «Сандэнс» назван в честь сыгранного Редфордом персонажа фильма «Бутч Кэссиди и Санденс Кид». Институт поддерживает именно независимых кино- и театральных художников со всего мира. А между бюджетным кинематографом и целенаправленным артхаусом есть большая разница. Поэтому «Плохой партии», как любитель фестиваля «Сандэнс», я оказал кредит доверия.

 




Футуристическая антиутопия разворачивается на территории Америки, где все неугодные обществу люди изгоняются в
отгороженную от цивилизации техасскую пустыню. Девушку Арлин, в исполнении Сьюки Уотерхаус, по прибытии на дикую территорию сразу же ловит группа каннибалов и отрезает ей ногу и руку. Казалось бы, ее история на этом завершается. Но нет, девушка оказывается не из робкого десятка. И даже будучи калекой, она смогла выбраться из логова каннибалов и добраться до некого городка – последнего оплота цивилизации в этой пустоши. Проходит полгода и Арлин, обзаведясь протезом ноги, отправляется мстить каннибалам с заряженным револьвером. Вторая сюжетная линия посвящена людоеду Джо в исполнении Джейсона Момоа и его маленькой дочери, которая пропадает и любящий отец отправляется на ее поиски. Истории героев пересекаются почти сразу.

 

































Так что же это за фильм, спросите вы? Его жанр определить довольно непросто, ведь за два часа акценты в повествовании меняются не один раз. Несмотря на то, что кино показывает нам мир каннибалов, режиссер не смакует кадры с насилием, их не очень много, и назвать это ужасами я не могу. В какие-то моменты фильм способен держать в напряжении, как настоящий триллер. Когда в кадре появляется Джим Керри в роли зубастого бомжа, то на лице невольно появляется улыбка. Смешно смотреть и на усатого Киану Ривза, который философствует о помидоре и держит в городе гарем беременных от него девушек. Они же – его личные телохранители и кругленькие животики не мешают
дамам держать в руках автоматы и защищать своего господина. А еще все каннибалы в «Плохой партии» - сплошь мускулистые качки, наращивающие массу, видимо, на белке в человечине. Не лишенные чувства юмора люди также могут найти это забавным. А еще в фильме есть романтическая линия между Арлин и Джо. 
 
В итоге у Аны Лили Амирпур получился гремучий коктейль и большую часть времени смотреть на разворачивающийся на экране театр безумия интересно. Но фильм затянут. Большой хронометраж отражается на динамике происходящих событий и выявляет свойственные артхаусу болячки. Это длинные паузы в диалогах персонажей, это и часто бессмысленные долгие планы прогулок или, когда нам по 10-20 секунд показывают задумчивые лица героев крупным планом. 
 


 

Амирпур, на мой взгляд, стоило бы вырезать на монтаже полчаса. Картина бы от этого только выиграла. Отдельного упоминания заслуживает музыка. Почти на протяжении всего фильма играют поп-хиты 80-90- х, которые очень точно соответствуют происходящему на экране. В какие-то моменты персонажам и не нужно ничего говорить, так как их мысли описывает играющая на фоне музыка.
 
В итоге у Аны Лили Амирпур получилась неровная, но все же занимательная картина. Фильм не отвечает на все вопросы зрителя, не говорит за что именно все эти люди стали «Плохой партией», заставляет внимательно слушать диалоги персонажей и самому подмечать детали, по которым ты выстраиваешь в голове картину придуманного Амирпур мира. Если вам интересны необычные проекты, заставляющие вас думать и вникать в происходящее на экране, а ужасы и черные комедии не вызывают отторжения, то вам вполне может понравиться фильм «Плохая партия».
 
Приятного просмотра!
 
Другие киноизмышлизмы:
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 30 июня 2017 , 13:01
171
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: kinopoisk.ru
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
На пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова закрыли незаконную стоянку
30 июня 2017
99
На пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова закрыли незаконную стоянку
В Самаре лжецелительницы обманули пенсионерку на крупную сумму денег
30 июня 2017
97
 
В Самаре лжецелительницы обманули пенсионерку на крупную сумму денег
Протекающую крышу в недавно открытом детском саду №325 должны отремонтировать до 1 сентября
30 июня 2017
108
Протекающую крышу в недавно открытом детском саду №325 должны отремонтировать до 1 сентября
Работы фотографа «Самарской газеты» выставили в аэропорту «Курумоч»
30 июня 2017
149
Работы фотографа «Самарской газеты» выставили в аэропорту «Курумоч»
Выходные в Самаре: едем на «Грушу», подпеваем любимым хитам группы «Кино» и наслаждаемся балетом
30 июня 2017
134
Выходные в Самаре: едем на «Грушу», подпеваем любимым хитам группы «Кино» и наслаждаемся балетом
Киноизмышлизм. «Плохая партия» - каннибальская мелодрама (18+)
30 июня 2017
171
Киноизмышлизм. «Плохая партия» - каннибальская мелодрама (18+)
В Кировском районе отремонтируют дворы
30 июня 2017
162
В Кировском районе отремонтируют дворы
Жильцы сгоревшего дома на Самарской пока не обращались с заявлением о предоставлении жилья
30 июня 2017
137
Жильцы сгоревшего дома на Самарской пока не обращались с заявлением о предоставлении жилья
no photo
30 июня 2017
100
Ликвидируемое ГУП «Стройконтроль» будет осуществлять свою деятельность на договорной основе
Лента новостей
30 июня 2017 , 15:02
99
На пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова закрыли незаконную стоянку
В пятницу, 30 июня, с п омощью спецтехники демонтировали будку охраны. В ближайшее время также...
30 июня 2017 , 14:36
97
 
В Самаре лжецелительницы обманули пенсионерку на крупную сумму денег
С сообщением похищении крупной денежной   суммы в полицию обратилась сама 70-летняя...
30 июня 2017 , 14:23
108
Протекающую крышу в недавно открытом детском саду №325 должны отремонтировать до 1 сентября
Здание детсада ввели в эксплуатацию в декабре 2016 года. Его посещали 260 мальчишек и девчонок....
30 июня 2017 , 13:25
149
Работы фотографа «Самарской газеты» выставили в аэропорту «Курумоч»
В галереях прилета внутрироссийских и международных рейсов международного аэропорта открыли...
30 июня 2017 , 13:24
134
Выходные в Самаре: едем на «Грушу», подпеваем любимым хитам группы «Кино» и наслаждаемся балетом
Наконец вступает в свои права лето, и многие из нас спешат разнообразить свой досуг различными...
30 июня 2017 , 13:01
171
Киноизмышлизм. «Плохая партия» - каннибальская мелодрама (18+)
Киану Ривз - усатый педофил и хозяина гарема, Джейсон Момоа – брутальный каннибал и...
30 июня 2017 , 12:59
162
В Кировском районе отремонтируют дворы
 На эти цели из районного бюджета планируют потратить 19,9 млн рублей. 
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
9176
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
7142
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
5780
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
2 июня 2017
4231
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
574
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
1036
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
580
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
506
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.