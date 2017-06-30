Киноизмышлизм. «Плохая партия» - каннибальская мелодрама (18+)





С творчеством Аны Лили Амирпур я не был знаком. Собственно, до «Плохой партии» она поставила лишь один фильм - «Девушка возвращается одна ночью домой». Это американский романтический фильм ужасов 2014 года, где действие происходит в мрачном иранском городе-призраке, а сюжет строится вокруг похождений одинокой девушки-вампира в черной чадре. Этот фильм я пропустил, хотя его показывали на фестивале «Сандэнс». Не являясь поклонником артхауса, я, тем не менее, часто смотрю номинированные на «Сандэнс» картины, потому что там почти каждый год показывают очень достойное кино. Организатором кинофестиваля является институт, который был основан в 1981 году актером Робертом Редфордом. «Сандэнс» назван в честь сыгранного Редфордом персонажа фильма «Бутч Кэссиди и Санденс Кид». Институт поддерживает именно независимых кино- и театральных художников со всего мира. А между бюджетным кинематографом и целенаправленным артхаусом есть большая разница. Поэтому «Плохой партии», как любитель фестиваля «Сандэнс», я оказал кредит доверия.









Футуристическая антиутопия разворачивается на территории Америки, где все неугодные обществу люди изгоняются в

отгороженную от цивилизации техасскую пустыню. Девушку Арлин, в исполнении Сьюки Уотерхаус, по прибытии на дикую территорию сразу же ловит группа каннибалов и отрезает ей ногу и руку. Казалось бы, ее история на этом завершается. Но нет, девушка оказывается не из робкого десятка. И даже будучи калекой, она смогла выбраться из логова каннибалов и добраться до некого городка – последнего оплота цивилизации в этой пустоши. Проходит полгода и Арлин, обзаведясь протезом ноги, отправляется мстить каннибалам с заряженным револьвером. Вторая сюжетная линия посвящена людоеду Джо в исполнении Джейсона Момоа и его маленькой дочери, которая пропадает и любящий отец отправляется на ее поиски. Истории героев пересекаются почти сразу.



Футуристическая антиутопия разворачивается на территории Америки, где все неугодные обществу люди изгоняются вотгороженную от цивилизации техасскую пустыню. Девушку Арлин, в исполнении Сьюки Уотерхаус, по прибытии на дикую территорию сразу же ловит группа каннибалов и отрезает ей ногу и руку. Казалось бы, ее история на этом завершается. Но нет, девушка оказывается не из робкого десятка. И даже будучи калекой, она смогла выбраться из логова каннибалов и добраться до некого городка – последнего оплота цивилизации в этой пустоши. Проходит полгода и Арлин, обзаведясь протезом ноги, отправляется мстить каннибалам с заряженным револьвером. Вторая сюжетная линия посвящена людоеду Джо в исполнении Джейсона Момоа и его маленькой дочери, которая пропадает и любящий отец отправляется на ее поиски. Истории героев пересекаются почти сразу.



































































Так что же это за фильм, спросите вы? Его жанр определить довольно непросто, ведь за два часа акценты в повествовании меняются не один раз. Несмотря на то, что кино показывает нам мир каннибалов, режиссер не смакует кадры с насилием, их не очень много, и назвать это ужасами я не могу. В какие-то моменты фильм способен держать в напряжении, как настоящий триллер. Когда в кадре появляется Джим Керри в роли зубастого бомжа, то на лице невольно появляется улыбка. Смешно смотреть и на усатого Киану Ривза, который философствует о помидоре и держит в городе гарем беременных от него девушек. Они же – его личные телохранители и кругленькие животики не мешают

дамам держать в руках автоматы и защищать своего господина. А еще все каннибалы в «Плохой партии» - сплошь мускулистые качки, наращивающие массу, видимо, на белке в человечине. Не лишенные чувства юмора люди также могут найти это забавным. А еще в фильме есть романтическая линия между Арлин и Джо.

В итоге у Аны Лили Амирпур получился гремучий коктейль и большую часть времени смотреть на разворачивающийся на экране театр безумия интересно. Но фильм затянут. Большой хронометраж отражается на динамике происходящих событий и выявляет свойственные артхаусу болячки. Это длинные паузы в диалогах персонажей, это и часто бессмысленные долгие планы прогулок или, когда нам по 10-20 секунд показывают задумчивые лица героев крупным планом.











Амирпур, на мой взгляд, стоило бы вырезать на монтаже полчаса. Картина бы от этого только выиграла. Отдельного упоминания заслуживает музыка. Почти на протяжении всего фильма играют поп-хиты 80-90- х, которые очень точно соответствуют происходящему на экране. В какие-то моменты персонажам и не нужно ничего говорить, так как их мысли описывает играющая на фоне музыка.

В итоге у Аны Лили Амирпур получилась неровная, но все же занимательная картина. Фильм не отвечает на все вопросы зрителя, не говорит за что именно все эти люди стали «Плохой партией», заставляет внимательно слушать диалоги персонажей и самому подмечать детали, по которым ты выстраиваешь в голове картину придуманного Амирпур мира. Если вам интересны необычные проекты, заставляющие вас думать и вникать в происходящее на экране, а ужасы и черные комедии не вызывают отторжения, то вам вполне может понравиться фильм «Плохая партия».

Приятного просмотра!

Другие киноизмышлизмы:

Не могу назвать себя поклонником артхауса в целом, но отдельные картины независимых режиссеров вызывают у меня интерес. Особенно, если в них задействованы любимые мной актеры, а создатели выбирают интересный мне антураж. Поэтому я обратил внимание на «Плохую партию», где известные голливудские личности предстают в весьма необычных амплуа, а сюжет разворачивается на постапокалиптических пустошах. К тому же жюри Венецианского фестиваля отметило картину специальным призом, и ее номинировали на «Золотого льва», что тоже весомый аргумент в пользу просмотра этого фильма.