Футболистам «Крыльев Советов» заказали чартерные авиарейсы на 25 миллионов рублей

На портале госзакупок сообщается, что клуб заключил договор с нижегородским ООО «ГК «Поволжье Менеджмент». На сайте данной компании говорится, что ее услугами также пользуется ФК «Ростов». «Крылья Советов» заказали у ГК «Поволжье Менеджмент» чартерные авиарейсы на 25 миллионов рублей. Контракт бессрочный и закончится тогда, когда самарские футболисты «налетают» на игры на эту сумму.