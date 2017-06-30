Суд прекратил разбирательство по уголовному делу покончившего с собой мужчины

Следователи, сопоставив все факты, пришли к выводу, что убийство совершил отец семейства и после этого покончил с собой. Было принято решение о прекращении уголовного дела.

Однако, допрошенную мать мужчины это не устроило. Она считала, что ее сын не убивал свою семью, и настаивала на суде. Но суд поддержал позицию следствия и дело закрыли, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.