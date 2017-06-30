В Самаре завершились тренировки юношеской сборной России по баскетболу

Команда под руководством тренера БК «Самара» Игоря Грачева не только работала над физической подготовкой, но и провела два товарищеских матча с местным клубом. Первый завершился победой «Самары» (72:62), во втором сборная взяла реванш (77:49).

Напомним, что в числе шестнадцати кандидатов в сборную вошли и два игрока БК «Самара» — центровой Дмитрий Халдеев и разыгрывающий Дмитрий Гусенков.

В пятницу, 30 июня, команду распустят на два дня и затем соберут уже в Москве 3 июля. В июле сборная примет участие в двух международных турнирах — во Франции и Испании. На первенство Европы команда оправится 27 июля. Турнир пройдет с 29 июля по 6 августа в словацких городах Братислава и Пьештяни.