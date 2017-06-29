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Тренер-общественник Дмитрий Григорьев: «Выругался? Отжимайся»

Дмитрию Григорьеву всего 22 года. В течение последних трех лет он учит мальчишек играть в футбол и уже достиг в этом деле неплохих результатов. 

- Дмитрий, почему вы связали свою жизнь со спортом? 
 
- По образованию я теплоэнергетик, но несколько лет назад окончил курсы для тренеров-общественников при педагогическом университете. Наверное, повлиял пример старшего брата. Он футбольный тренер, захотелось тоже попробовать себя на этом поприще. Вообще я с детства играл в футбол - после школы, во дворе. Став постарше, тренировался у бывшего игрока «Крыльев Советов» Виктора Захаровича Япрынцева в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №11. Он многому меня научил, именно его методики, его подход к детям я сегодня использую в своей работе. 

- За что вы любите футбол? 
 
- Как любой спорт он помогает быть сильным, ловким, выносливым. Но самое главное, что это командная игра. На поле как нигде нужны взаимовыручка, понимание, поддержка товарищей. Достичь успеха в одиночку там невозможно. 
 
- Почему вы стали именно тренером-общественником? 
 
- Мне очень интересно смотреть, как меняются ребята, которые посещают наши тренировки, чувствовать себя причастным к этим переменам. Приходят мальчишки, которые не держали в руках ничего тяжелее мобильного телефона, ничего не умеют, ничего не могут. Родители в свое время не позаботились, не от- вели их в секцию, может быть, времени не было, может быть, финансовой возможности. А мы принимаем всех, занятия проходят рядом с домом, что очень удобно. 
 
Возможно, занятия дадут ребятам направление для дальнейшей работы над собой. Понятно, что дворовый футбол далек от спорта высоких достижений, но это только первый шаг. Кто знает, как сложится жизнь этих мальчишек дальше? Например, ребята, которых я тренировал в прошлом году, начали заниматься в клубах «Локомотив», «Юнит». 
 
- Где занимаетесь? Как отбираете игроков? 
 
- В большом дворе у дома №53 на улице Никитинской есть поле. Как тренер-общественник я обязан заниматься со всеми, вне зависимости от возраста, но обычно приходят мальчишки от 10 до 14 лет. Есть и малыши, с ними особенно непросто. На одну тренировку приходит до 30 человек. Заведующий полем Владимир Ильич Федоров следит за его состоянием, за порядком на прилегающей территории. У нас уже есть и небольшие достижения: младшая команда - мальчики до 12 лет - в этом году стала победителем районного этапа соревнований «Лето с футбольным мячом». Впереди состязания на городском уровне. В прошлом году старшая группа - 13- 14 лет - дошла до финала, где заняла третье место. 
 
- Какими принципами руководствуетесь в своей работе? 
 
- Самое главное - дисциплина и контроль. Посещение у нас добровольное, но если ребенок пропускает тренировки, обязательно свяжусь с родителями, узнаю, в курсе ли они, есть ли уважительная причина. На поле правила поведения очень строгие: в команде не допускаются конфликты, оскорбления. Выругался? Отжимайся. Пришел не в форме? Домой переодеваться. Все это закладывает у детей серьезное отношение к спорту. Кроме того, я всегда говорю: проявляйте любовь к младшим и уважение к старшим. Они прислушиваются, и это тоже очень важная сторона моей работы. 

- Что нужно, чтобы увлечь детей спортом, здоровым образом жизни? 
 
- Можно сколько угодно читать лекции, это не сработает. Детям должно быть интереснее на спортплощадке, нежели в другом месте. Чтобы заинтересовать, необходимо разнообразие. Они не любят заниматься одним и тем же изо дня в день. Сегодня одни упражнения, а завтра - другие, быть может, поиграть в баскетбол или другую игру. Многое зависит и от родителей. Они должны принимать участие в жизни ребенка, интересоваться его достижениями. Я не могу мотивировать каждого ребенка, но папе и маме под силу объяснить мальчишке, зачем идти на тренировку, даже если не очень хочется. Пользуясь случаем, хочу пригласить к нам ребят разного возраста - регулярные занятия возобновятся осенью. 

- Насколько ваша небольшая секция обеспечена инвентарем? 
 
- С инвентарем у нас все хорошо, спасибо администрации Железнодорожного района. Нам помогают, а мы стараемся бережно относиться к тому, что у нас есть.
 
Дата: 29 июня 2017 , 17:05
102
Автор текста: Ирина Исаева
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