Что делать, если до зачисления не хватает нескольких баллов
Подходят к концу и резервные дни сдачи школьных выпускных экзаменов. Осталось лишь узнать результаты и подать документы в вуз или колледж.
Значение олимпиад
Гарантия поступления в то или иное учебное заведение - не только высокие баллы ЕГЭ, но и победа в профильных олимпиадах, которые проводят вузы. Например, выпускница школы №124 Анастасия Ситдикова отличилась в состязании, организованном Санкт-Петербургским университетом технологии и дизайна. И ее туда позвали без экзаменов. Подобные олимпиады проводит и Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева. Кстати, только за первые два дня приема документов в этом году о желании учиться в нем заявили более 280 абитуриентов, 81 из которых - иностранец.
По данным министерства образования и науки Самарской области, помогают также успехи в международных, всероссийских и региональных вузовских олимпиадах из перечня Минобрнауки. К примеру, те, кто отличился на уровне страны, поступают на профильное обучение без экзаменов. Либо результат засчитывается как 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. Олимпиады минобра делятся на три уровня в зависимости от масштаба и дают примерно те же льготы. Но только при условии, что диплом победителя по профильному предмету подтвержден не менее чем 75 баллами ЕГЭ.
Полезная активность
Участие и победы в других олимпиадах также могут стать дополнительным бонусом при поступлении. Как и достижения в творческих или интеллектуальных конкурсах, спортивных и общественных мероприятиях. Льготы дает, к примеру, статус чемпиона или призера Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр, победителя первенств мира, Европы по видам спорта, которые включены в программы вышеназванных соревнований. При этом баллы начисляются только за один вид спортивных достижений.
Дополнительным бонусом остается аттестат об общем среднем образовании с отличием - золотая медаль. Преимущества имеют также обладатели золотого или серебряного знака «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В этом году четыре самарских вуза будут учитывать как бонус результаты итогового сочинения при зачислении: национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, государственная областная академия (Наяновой), государственный институт культуры и государственная сельскохозяйственная академия.
За индивидуальные достижения выпускники общеобразовательных учреждений могут получить до 10 баллов. Ценность каждого определяют ежегодно сами вузы.
Кроме того, как отметил министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев, есть перечень специальностей, которые востребованы экономикой региона, и по ним сохраняются льготы для медалистов. - Если обладатель золотой или серебряной награды не прошел на «бюджет», он имеет право обучаться за счет средств региона по этим специальностям, - пояснил руководитель.
Речь о таких отраслях, как нефтехимия и нефтедобыча, автомобилестроение, IT-технологии, транспорт, металлообработка, аэрокосмическое машиностроение.
К сведению
Победители Всероссийской олимпиады по русскому и математике освобождаются от ЕГЭ по этим предметам. То же касается и победителей-девятиклассников, сдающих ОГЭ. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут подать заявку на получение президентского гранта в размере 20 тыс. руб. в месяц на весь период обучения в вузе. Условие - им надо хорошо учиться и после окончания вуза остаться работать в России.
Индивидуальные достижения, дающие дополнительные баллы:
золотая или серебряная медаль за отличную учебу;
золотой или серебряный значок ГТО либо чемпион, призер Олимпийских игр;
портфолио (участие в олимпиадах и прочих мероприятиях, кроме тех, которые дают особые права при поступлении);
итоговое сочинение;
волонтерская деятельность.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
29 июня 2017
64
29 июня 2017
93
29 июня 2017
112
29 июня 2017
133
29 июня 2017
180
29 июня 2017 , 15:10
26
Оценить предлагают 98 медучреждений региона, оказывающих бесплатную медпомощь гражданам.
29 июня 2017 , 14:37
64
Инспекторы регионального Россельхознадзора совместно с сотрудниками Самарской Таможни провели...
29 июня 2017 , 13:43
93
Соответствующие приказы размещены на официальном сайте регионального департамента охоты и...
29 июня 2017 , 13:05
112
В этот раз экспедиция движется на север нашего региона - в Кошкинский район, и водным путем...
29 июня 2017 , 12:20
115
В Самаре вновь ищут подрядчика на реставрацию фасада и кровли здания городского департамента семьи, опеки и попечительства
Это второй этап работ, на который из бюджета города планируют выделить 22 млн рублей. Первые...
29 июня 2017 , 11:19
281
Суд рассмотрел дело двух жителей соседней республики, которые обвинялись в похищении человека.
29 июня 2017 , 10:30
133
Подходят к концу и резервные дни сдачи школьных выпускных экзаменов. Осталось лишь узнать...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12 июня 2017
9125
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
7070
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
5740
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
2 июня 2017
4166
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
16 июня 2017
542
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
997
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
545
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
493
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...