Что делать, если до зачисления не хватает нескольких баллов





Значение олимпиад

Гарантия поступления в то или иное учебное заведение - не только высокие баллы ЕГЭ, но и победа в профильных олимпиадах, которые проводят вузы. Например, выпускница школы №124 Анастасия Ситдикова отличилась в состязании, организованном Санкт-Петербургским университетом технологии и дизайна. И ее туда позвали без экзаменов. Подобные олимпиады проводит и Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева. Кстати, только за первые два дня приема документов в этом году о желании учиться в нем заявили более 280 абитуриентов, 81 из которых - иностранец.

По данным министерства образования и науки Самарской области, помогают также успехи в международных, всероссийских и региональных вузовских олимпиадах из перечня Минобрнауки. К примеру, те, кто отличился на уровне страны, поступают на профильное обучение без экзаменов. Либо результат засчитывается как 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. Олимпиады минобра делятся на три уровня в зависимости от масштаба и дают примерно те же льготы. Но только при условии, что диплом победителя по профильному предмету подтвержден не менее чем 75 баллами ЕГЭ.





Полезная активность

Участие и победы в других олимпиадах также могут стать дополнительным бонусом при поступлении. Как и достижения в творческих или интеллектуальных конкурсах, спортивных и общественных мероприятиях. Льготы дает, к примеру, статус чемпиона или призера Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр, победителя первенств мира, Европы по видам спорта, которые включены в программы вышеназванных соревнований. При этом баллы начисляются только за один вид спортивных достижений.

Дополнительным бонусом остается аттестат об общем среднем образовании с отличием - золотая медаль. Преимущества имеют также обладатели золотого или серебряного знака «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В этом году четыре самарских вуза будут учитывать как бонус результаты итогового сочинения при зачислении: национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, государственная областная академия (Наяновой), государственный институт культуры и государственная сельскохозяйственная академия.

За индивидуальные достижения выпускники общеобразовательных учреждений могут получить до 10 баллов. Ценность каждого определяют ежегодно сами вузы.

Кроме того, как отметил министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев, есть перечень специальностей, которые востребованы экономикой региона, и по ним сохраняются льготы для медалистов. - Если обладатель золотой или серебряной награды не прошел на «бюджет», он имеет право обучаться за счет средств региона по этим специальностям, - пояснил руководитель.

Речь о таких отраслях, как нефтехимия и нефтедобыча, автомобилестроение, IT-технологии, транспорт, металлообработка, аэрокосмическое машиностроение.

К сведению

Победители Всероссийской олимпиады по русскому и математике освобождаются от ЕГЭ по этим предметам. То же касается и победителей-девятиклассников, сдающих ОГЭ. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут подать заявку на получение президентского гранта в размере 20 тыс. руб. в месяц на весь период обучения в вузе. Условие - им надо хорошо учиться и после окончания вуза остаться работать в России.

Индивидуальные достижения, дающие дополнительные баллы:

золотая или серебряная медаль за отличную учебу;

золотой или серебряный значок ГТО либо чемпион, призер Олимпийских игр;

портфолио (участие в олимпиадах и прочих мероприятиях, кроме тех, которые дают особые права при поступлении);

итоговое сочинение;

волонтерская деятельность.