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В музее Алабина рассказали о 300 памятниках природы Самарской области

Все ли самарцы знают, что в границах нашего городского округа находится несколько официально утвержденных памятников природы? Это древостой дуба естественного происхождения - Дубовая роща, Ботанический сад, пещера братьев Греве, Самарское устье, Сокольи горы и берег Волги между Студеным и Коптевым оврагами. Об этих и других более чем 300 памятниках природы губернии рассказывает выставка областного историко-краеведческого музея им. П. Алабина «Заповедные острова». Она посвящена Году экологии, 100-летию создания системы особо охраняемых природных территорий страны и 50-летию придания статуса памятников природы первым 36 объектам в границах тогда еще Куйбышевской области. 
 
- На выставке представлено более 200 экспонатов из естественно-научных коллекций музея - образцы минералов, гербарии, чучела животных и птиц, авторские фотоснимки. Вся информация структурирована по районам губернии, чтобы четко было видно, какими природными особенностями отличается тот или иной район, какими памятниками богат, - вводит в курс дела старший научный сотрудник отдела природы музея Людмила Гусева. - Статус памятника природы - категория непостоянная. За последние десятилетия из списка исключено около 10 объектов в силу того, что они уже утрачены по самым разным причинам. Но в нем появляются и новые названия. На утверждение сейчас представлено около 40 объектов, в том числе знаменитое Водинское месторождение серы близ Ново-Семейкино, залив Сускан Куйбышевского водохранилища с огромными колониями птиц. 
 
Экспозиция так и построена: вот карты степных Большеглушицкого и Большечерниговского районов с указанием природных памятников, и тут же рядом на стене - фотоснимки цветущих диких тюльпанов знаменитого урочища Грызлы, в витринах - найденные образцы известкового туфа с отпечатками растений четвертичного периода, гербарий перистого ковыля, чучела журавля-красавки, суслика рыжеватого, земляного зайца. Красноярский район знаменит своими «столовыми» вершинами Красная и Лысая, легендарным Царевым курганом. Кинельский - Алакаевско-Чубовской каменистой степью, Бобровым озером, Муревельным лесом, чубовскими розами гипса… 
 
Центральная часть экспозиции отдана, конечно же, Самарской луке. На этой удивительной территории, до которой самарцам рукой подать, расположено 96 (!) памятников природы: Большое Шелехметское озеро, Торновское болото, обнажения пород Акчагыльского моря, Сосново-Солонецкий геокомплекс, Молодецкий курган, Ширяевские штольни, урочище Каменная Чаша, гора Стрельная, Серная гора… Смотреть - не пересмотреть. 
 
- Мы - большие любительницы природы. Часто выезжаем в красивые места, - делятся впечатлениями студентки Анна и Екатерина Скопинцевы. - На этой выставке у нас тоже есть приоритеты: одна из нас, сестер, интересуется животными, другая - геологическими образцами. Запишем, где еще стоит побывать, чем полюбоваться.
 
Научные изыскания 
 
Отдел природы музея проводит постоянный мониторинг состояния памятников природы и других значимых объектов губернии - геологических, палеонтологических, ботанических. Команда научных сотрудников недавно вернулась из экспедиции. О результатах рассказывает старший научный сотрудник Людмила Гусева: - Июньская экспедиция- 2017 проходила в Борском и Алексеевском районах. Прежде всего предстояло найти выходы триасового геологического периода с древней фауной. Нашли фрагменты черепов, челюстей древних ископаемых, окаменевшие чешуйки рыб. Весь палеонтологический материал сейчас обрабатывается. Обнаружили несколько краснокнижных растений степи - стояла задача дособрать в музейный гербарий те виды, которые надо восполнить. Наш научный сотрудник Лариса Назарова обнаружила птицемлечник Фишера - краснокнижное, редкое для наших степей растение с белыми некрупными цветками, кизильник черноплодный, ирис низкий. Многие из находок теперь пополнят научное собрание музея. Случилась в экспедиции и совершенно неожиданная встреча. Впервые за много лет увидели три особи филина обыкновенного - филиненка и двух взрослых птиц.
 
Дата: 29 июня 2017 , 09:04
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Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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