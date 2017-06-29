В «СамАрте» состоялась первая за два года премьера

Именно тогда прозвучала фамилия исполнителя главной роли - новобранца «СамАрта» Святослава Альшанова. За три года подготовки спектакля (поскольку театр строит новое здание, многие проекты заморожены) исполнители главных ролей, включая Альшанова, покинули труппу. И режиссеру пришлось подбирать актеров заново.

Главную роль в новом составе исполнил Ярослав Тимофеев - недавний выпускник театрального института Саратовской государственной консерватории, новичок в «СамАрте». Начинать жизнь в театре с главной роли тяжело. Особенно если это роль не просто главная, а организующая весь текст спектакля. Путь, который проходит Пер Гюнт, - и основа сюжета, и метафора, позволяющая автору (как пьесы, так и спектакля) рассуждать о смысле жизни и важности правильного выбора.

Честолюбивый юноша Пер Гюнт, родившийся в некогда богатом и славном, но обедневшем семействе, хочет вырваться из окружения, чуждого других интересов, кроме алкогольных. У него для этого есть два способа, перетекающих один в другой, - создание вымышленного мира фантазий, который открыла для него мать, и мошенничество.

Ложь во имя достижения материальных благ вылетает из уст Пера так же свободно, как и красивые романтические фантазии, создаваемые во имя искусства вымысла. Этот норвежский родственник Остапа Бендера врет искусно и с удовольствием. Особенно достается от него женщинам - Ингрид (Валерия Павлюк), обманом уведенная им со свадьбы из-под носа незадачливого жениха (Александр Сидоров), мать (удачная возрастная роль Антонины Коневой), безуспешно пытающаяся сделать из сына добропорядочного гражданина, и даже дочь Тролля (Мария Феофанова) - все попадают в паутину его лжи. Сам Тролль (Сергей Бережной) не питает иллюзий на счет скороспелого зятя, а по степени артистичности и изворотливости может составить опасную конкуренцию главному герою. Кстати, именно в исполнении Сергея Бережного на фортепиано, гитаре и аккордеоне звучит музыка Арсения Плаксина, специально написанная к спектаклю.

Пер настолько привык мошенничать и обманывать, что пытается договориться даже с Пуговичником - воплощением высшей силы в пьесе. Но того не обманешь - это видно сразу. Солидность облика актера Владимира Зимникова дополняют белые перчатки, темные очки и коробочка с пуговицами - душами умерших, которые он, словно чахнущий над своим богатством скупой рыцарь, беспрестанно перебирает.

Столкнувшийся с необходимостью подведения жизненных итогов Пер Гюнт обязан привести Пуговичнику доказательства того, что не изменял своему предназначению и оставался собой. Иначе его душу ждет участь более горькая, чем огненная геенна: переплавка в пуговицу.

Для Пера представить благопристойный итог жизни - задача невыполнимая. У него все не всерьез - ироническая исповедь героя (песня поэта, автора и исполнителя Михаила Щербакова) звучит во время нехитрой трапезы. Низовое и высокое идут у него рука об руку. И ведь не только у него - бытовое и духовное тесно переплетены в нашей жизни. А когда в итоге приходится держать ответ перед Пуговичником или другим судьей, на ткани нашего бытия возвышенное настолько густо перемешано с низменным, что рисунок получается не очень приглядным.

Тщетные попытки Пера оправдаться перед лицом вечности провоцируют вопросы: а как правильно? куда идти? Никто же этого не знает и спросить негде. «Вперед или назад, а все ни с места; внутри и вне - все так же узко, тесно».

Вслед за писателем Генриком Ибсеном режиссер Артем Устинов дает простой ответ на сложный вопрос - Сольвейг. Возлюбленная Пера в исполнении Марины Бородиной - создание вневременное и внеземное. Особенно это видно по контрасту с его окружением - одетыми под гопников молодыми людьми, которых можно (но очень не хотелось бы) встретить в плохо освещенных дворах любого российского мегаполиса. Вообще режиссеру удалось ненавязчиво и точно внести текст 150-летней давности в современный контекст. В первую очередь за счет одежды персонажей и оформления (сценография и костюмы - Ксения Сорокина). Гофрированные листы разноцветного железа и неоновые лампочки, периодически загорающиеся по периметру дверей, создают ощущение вневременного места действия, где события могут происходить когда угодно.

На фоне «плохой компании» Пер Гюнт выделяется интеллигентным котелком и черно-белой рубашкой. Сольвейг, одетая в серый балахон, серебристые кроссовки и круглые очки, тоже отличается, но являет собой образ фантастический - так в ХХ веке представляли людей будущего или инопланетян. Она играет на почти космическом перкуссионном инструменте - глюкофоне, незнакомом большинству зрителей. С Пером, не расстающимся с мелодикой (язычковый клавишно-пневматический музыкальный инструмент из семейства гармоник, имеющий некоторое сходство с аккордеоном), они составляют трогательный дуэт.

Можно задаться вопросом: за какие заслуги Сольвейг послана ему, не совершившему ни одного порядочного поступка в жизни? Но кто сказал, что счастье надо заслужить? А может быть, сам поиск ответа и стремление пройти путь до конца, даже если не уверен в правильности выбранной дороги, и есть главное достижение Пера.