Мэрия заставит подрядчика устранить провал на улице XXII Партсъезда

После обнаружения провала асфальто-бетонного покрытия МП «ГАТИ по благоустройству» потребовало от подрядчика устранить нарушение. В четверг, 29 июня, компания должна восстановить участок дороги, сообщили sgpress.ru в администрации города. В противном случае, ему грозит административная ответственность. Ситуация находится на контроле МП ГАТИ.



