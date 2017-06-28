28 июня 2017 года,
17:16
$ 58.88    65.96   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Самарский турменеджер похитила миллион рублей у желающих отдохнуть за границей

Октябрьский районный суд Самары приговорил менеджера турфирмы ООО «Отдыхать легко» к 2 годам заключения в колонии общего режима за мошенничество, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
 
По данным прокуратуры Самарской области, с июля по ноябрь 2016 года злоумышленница получала от клиентов фирмы деньги в счет оплаты туристических туров на Кипр, в Тунис, Италию и Анталию, однако тратила их на себя. Жертвами обмана стали 15 жителей Самарской области, которые заключили с фирмой договоры об оказании туристических услуг на суммы от 20 тысяч до 260 тысяч рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила 930 тысяч рублей.
 
Суд установил, что, получив стопроцентную предоплату от клиентов, женщина постоянно переносила дату выдачи документов по туру, объясняя это надуманными причинами. Не получив ни денег, ни путевок самарцы стали понимать, что их обманули и обратились в правоохранительные органы с заявлениями. В ходе следствия обвиняемая свою вину признала, материальный ущерб возместила частично.
 
Sgpress.ru попытался связаться с турфирмой «Отдыхать легко», чтобы получить комментарий по ситуации с обманутыми клиентами. Оказалось, что турфирма «Отдыхать легко» больше не существует.
Дата: 28 июня 2017 , 12:01
737
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: группа "Отдыхать легко" в ВК
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самарской области затопило 10 приусадебных участков
28 июня 2017
99
В Самарской области затопило 10 приусадебных участков
Сбербанк приобрел облигации Самарской и Волгоградской областей
28 июня 2017
97
Сбербанк приобрел облигации Самарской и Волгоградской областей
Мэрия заставит подрядчика устранить провал на улице XXII Партсъезда
28 июня 2017
338
Мэрия заставит подрядчика устранить провал на улице XXII Партсъезда
На правом берегу Волги в Самаре установили 24 площадки для сбора отходов
28 июня 2017
219
На правом берегу Волги в Самаре установили 24 площадки для сбора отходов
Самарский турменеджер похитила миллион рублей у желающих отдохнуть за границей
28 июня 2017
737
Самарский турменеджер похитила миллион рублей у желающих отдохнуть за границей
Фрунзенский мост готов более чем на треть
28 июня 2017
268
Фрунзенский мост готов более чем на треть
В Самаре осудили посредников, поселивших нелегалов на Красной Глинке
28 июня 2017
301
 
В Самаре осудили посредников, поселивших нелегалов на Красной Глинке
В Самарском университете хотят учиться более 80 зарубежных студентов
28 июня 2017
144
В Самарском университете хотят учиться более 80 зарубежных студентов
Стадион «Нефтяник» в Самаре откроют в августе
28 июня 2017
298
Стадион «Нефтяник» в Самаре откроют в августе
Лента новостей
28 июня 2017 , 14:57
99
В Самарской области затопило 10 приусадебных участков
После дождя произошел перелив дамбы в Пестравском районе.
28 июня 2017 , 14:18
97
Сбербанк приобрел облигации Самарской и Волгоградской областей
В обоих случаях размещено 10 млн облигаций номиналом в 1000 рублей и сроком обращения 7 лет. 
28 июня 2017 , 13:56
165
65 квартир в новостройках на пересечении Блюхера и Советской Армии в Самаре отдадут детям-сиротам
Дома сдадут к августу этого года.
28 июня 2017 , 12:57
338
Мэрия заставит подрядчика устранить провал на улице XXII Партсъезда
По данным администрации Самары, на участке дороги возле дома №1 на улице XXII Партсъезда...
28 июня 2017 , 12:42
219
На правом берегу Волги в Самаре установили 24 площадки для сбора отходов
Планируется, что в этом году от мусора очистят 627 тысяч квадратных метров водоохранных зон....
28 июня 2017 , 12:01
737
Самарский турменеджер похитила миллион рублей у желающих отдохнуть за границей
Октябрьский районный суд Самары приговорил менеджера турфирмы ООО «Отдыхать легко» к...
28 июня 2017 , 11:42
268
Фрунзенский мост готов более чем на треть
В настоящее время завершены работы по возведению русловых опор № 1, 2, 5, 7, 8. В заключительной...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
9051
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
6963
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
5484
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
2 июня 2017
4081
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
511
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
955
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
514
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
477
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.