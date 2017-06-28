Самарский турменеджер похитила миллион рублей у желающих отдохнуть за границей
Октябрьский районный суд Самары приговорил менеджера турфирмы ООО «Отдыхать легко» к 2 годам заключения в колонии общего режима за мошенничество, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
По данным прокуратуры Самарской области, с июля по ноябрь 2016 года злоумышленница получала от клиентов фирмы деньги в счет оплаты туристических туров на Кипр, в Тунис, Италию и Анталию, однако тратила их на себя. Жертвами обмана стали 15 жителей Самарской области, которые заключили с фирмой договоры об оказании туристических услуг на суммы от 20 тысяч до 260 тысяч рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила 930 тысяч рублей.
Суд установил, что, получив стопроцентную предоплату от клиентов, женщина постоянно переносила дату выдачи документов по туру, объясняя это надуманными причинами. Не получив ни денег, ни путевок самарцы стали понимать, что их обманули и обратились в правоохранительные органы с заявлениями. В ходе следствия обвиняемая свою вину признала, материальный ущерб возместила частично.
Sgpress.ru попытался связаться с турфирмой «Отдыхать легко», чтобы получить комментарий по ситуации с обманутыми клиентами. Оказалось, что турфирма «Отдыхать легко» больше не существует.
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