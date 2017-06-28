В Самаре осудили посредников, поселивших нелегалов на Красной Глинке
Один из них получил реальный срок. Осенью 2016 года сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области получили информацию о том, что два жители региона организовали незаконное пребывание 8 иностранных граждан в Самаре.
В сообщении пресс-службы Управления говорится, что 49-летний Насрулло Аминов и 31-летний Элиорбек Абдурахимов с января по ноябрь 2016 года поселили на одном из предприятий в поселке Красная Глинка 8 мигрантов, незаконно находящихся в РФ. Нелегалы жили и работали на предприятии, получали там зарплату.
В мае 2017 года Красноглинский районный суд Самары приговорил Элиорбека Абдурахимова к 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Насрулло Аминову назначил 1 год условно. Приговор вступил в законную силу.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 июня 2017
113
27 июня 2017
460
27 июня 2017
331
27 июня 2017
851
27 июня 2017
5314
3
28 июня 2017 , 10:38
91
Один из них получил реальный срок. Осенью 2016 года сотрудники Управления ФСБ России по...
28 июня 2017 , 10:05
77
Продолжается приемная кампания в Самарском национальном исследовательском университете имени...
28 июня 2017 , 09:59
113
В сентябре в Куйбышевском районе Самары для жителей также станет доступен и обновленный дворец...
27 июня 2017 , 20:30
483
Об этом стало известно на встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с...
27 июня 2017 , 17:31
460
В рамках празднования Дня молодежи сегодня в Самаре появилась мемориальная доска, посвященная...
27 июня 2017 , 17:23
331
Вылет состоялся в 14:10 по местному времени. В общей сложности рейс был задержан на почти 13...
27 июня 2017 , 16:00
295
Работы проведут в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12 июня 2017
9026
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
6924
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
5314
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
29 мая 2017
4895
В воскресенье, 28 мая, на аэродроме Иркутского авиационного завода успешно состоялся первый...
16 июня 2017
503
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
946
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
506
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
473
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...