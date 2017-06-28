В Самаре осудили посредников, поселивших нелегалов на Красной Глинке

В сообщении пресс-службы Управления говорится, что 49-летний Насрулло Аминов и 31-летний Элиорбек Абдурахимов с января по ноябрь 2016 года поселили на одном из предприятий в поселке Красная Глинка 8 мигрантов, незаконно находящихся в РФ. Нелегалы жили и работали на предприятии, получали там зарплату.

В мае 2017 года Красноглинский районный суд Самары приговорил Элиорбека Абдурахимова к 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Насрулло Аминову назначил 1 год условно. Приговор вступил в законную силу.