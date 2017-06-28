28 июня 2017 года,
11:07
$ 58.88    65.96   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Стадион «Нефтяник» в Самаре откроют в августе

В сентябре в Куйбышевском районе Самары для жителей также станет доступен и обновленный дворец культуры «Нефтяник». Во вторник, 27 июля, глава города Олег Фурсов посетил с проверкой оба объекта и оценил качество ремонта.
 
ДК построили в 1955 году. В спортивных и творческих секциях дворца культуры занимаются более 800 детей и взрослых. За более чем полувековую историю инженерные сети «Нефтяника» пришли в негодность. Со временем стала протекать крыша, а подвал подтапливаться грунтовыми водами. С просьбой привести в порядок здание дворца культуры горожане обратились к главе Самары Олегу Фурсову в 2016 году.
 
Уже в июле того же года стартовали ремонтные работы. Их общая стоимость составляет 109 миллионов рублей. Сначала было выделено 70 миллионов рублей – деньги пришли от инвестора в лице АО «Куйбышевский НПЗ». Теперь мэрия решила направить на завершение ремонта еще 39 миллионов рублей из городской казны. Соответствующие поправки в бюджет города 4 июля должны утвердить депутаты Самарской городской думы.
 
В первую очередь подрядчик привел в порядок фасады здания. Затем заменили кровлю, провели работы по гидроизоляции балкона и подвала. После реконструкции большой концертный зал на 500 мест сохранит прежние просторные кресла, их внешний вид обновят. Также вход в здание станет удобнее для маломобильных граждан. 
 
Во время своего визита в дворец культуры глава Самары Олег Фурсов поставил подрядчику задачу ускорить темп работ, привлечь больше персонала. ДК должен открыть свои двери перед горожанами уже в сентябре.
 
Что касается стадиона «Нефтяник», то здесь работы также находятся в завершающей стадии. Готовность объекта глава Самары оценил в 95%. Из-за погодных условий пока не уложено искусственное покрытие беговых дорожек. Эти работы возможно будет завершить после прекращения осадков. Тогда стадион можно будет сдавать в эксплуатацию. Отдельно стоит остановиться на футбольном поле. Еще два года назад – это был "огород". Сегодня здесь лежит качественный искусственный газон.
 
- Мы предполагаем, что ко Дню физкультурника, 12 августа, все работы удастся завершить, - отметил Олег Фурсов.
 
Всего на ремонт стадиона выделили 102 миллиона рублей – 51 миллион из областного и еще 51 миллион рублей из городского бюджетов. 
 
- Куйбышевский район почему-то раньше считался окраиной города, и его развитию уделялось мало внимания. В последние годы мы видим, что здесь реконструируют дороги, строится гемодиализный центр, большой интерес к району проявляют инвесторы. Сейчас дошла очередь до спортивной инфраструктуры. Очень важно, чтобы местные ребята имели возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, - подчеркнул глава Самары.

Дата: 28 июня 2017 , 09:59
114
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Сергей Ромашов
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре осудили посредников, поселивших нелегалов на Красной Глинке
28 июня 2017
91
В Самаре осудили посредников, поселивших нелегалов на Красной Глинке
В Самарском университете хотят учиться более 80 зарубежных студентов
28 июня 2017
77
В Самарском университете хотят учиться более 80 зарубежных студентов
Стадион «Нефтяник» в Самаре откроют в августе
28 июня 2017
114
Стадион «Нефтяник» в Самаре откроют в августе
В 2018 году в Самарской области построят несколько новых школ и детсадов
27 июня 2017
483
В 2018 году в Самарской области построят несколько новых школ и детсадов
В Самаре открыли памятную доску «стилягам» 60-х
27 июня 2017
460
В Самаре открыли памятную доску «стилягам» 60-х
236 пассажиров задержанного рейса вылетели из Самары в Анталью
27 июня 2017
331
236 пассажиров задержанного рейса вылетели из Самары в Анталью
no photo
27 июня 2017
295
В больнице Середавина отремонтируют отделения реанимации и бактериологическую лабораторию
В Куйбышевском районе на крышу иномарки упал столб
27 июня 2017
851
В Куйбышевском районе на крышу иномарки упал столб
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
5314
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Лента новостей
28 июня 2017 , 10:38
91
В Самаре осудили посредников, поселивших нелегалов на Красной Глинке
Один из них получил реальный срок. Осенью 2016 года сотрудники Управления ФСБ России по...
28 июня 2017 , 10:05
77
В Самарском университете хотят учиться более 80 зарубежных студентов
Продолжается приемная кампания в Самарском национальном исследовательском университете имени...
28 июня 2017 , 09:59
114
Стадион «Нефтяник» в Самаре откроют в августе
В сентябре в Куйбышевском районе Самары для жителей также станет доступен и обновленный дворец...
27 июня 2017 , 20:30
483
В 2018 году в Самарской области построят несколько новых школ и детсадов
Об этом стало известно на встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с...
27 июня 2017 , 17:31
460
В Самаре открыли памятную доску «стилягам» 60-х
В рамках празднования Дня молодежи сегодня в Самаре появилась мемориальная доска, посвященная...
27 июня 2017 , 17:23
331
236 пассажиров задержанного рейса вылетели из Самары в Анталью
Вылет состоялся в 14:10 по местному времени. В общей сложности рейс был задержан на почти 13...
27 июня 2017 , 16:00
295
В больнице Середавина отремонтируют отделения реанимации и бактериологическую лабораторию
Работы проведут в рамках подготовки к  Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
9026
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
6924
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
5314
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
В небо взлетел первый самолет модели МС-21 с деталями самарского производства
29 мая 2017
4895
В небо взлетел первый самолет модели МС-21 с деталями самарского производства
В воскресенье, 28 мая, на аэродроме Иркутского авиационного завода успешно состоялся первый...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
503
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
946
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
506
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
473
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.