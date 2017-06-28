Стадион «Нефтяник» в Самаре откроют в августе
В сентябре в Куйбышевском районе Самары для жителей также станет доступен и обновленный дворец культуры «Нефтяник». Во вторник, 27 июля, глава города Олег Фурсов посетил с проверкой оба объекта и оценил качество ремонта.
ДК построили в 1955 году. В спортивных и творческих секциях дворца культуры занимаются более 800 детей и взрослых. За более чем полувековую историю инженерные сети «Нефтяника» пришли в негодность. Со временем стала протекать крыша, а подвал подтапливаться грунтовыми водами. С просьбой привести в порядок здание дворца культуры горожане обратились к главе Самары Олегу Фурсову в 2016 году.
Уже в июле того же года стартовали ремонтные работы. Их общая стоимость составляет 109 миллионов рублей. Сначала было выделено 70 миллионов рублей – деньги пришли от инвестора в лице АО «Куйбышевский НПЗ». Теперь мэрия решила направить на завершение ремонта еще 39 миллионов рублей из городской казны. Соответствующие поправки в бюджет города 4 июля должны утвердить депутаты Самарской городской думы.
В первую очередь подрядчик привел в порядок фасады здания. Затем заменили кровлю, провели работы по гидроизоляции балкона и подвала. После реконструкции большой концертный зал на 500 мест сохранит прежние просторные кресла, их внешний вид обновят. Также вход в здание станет удобнее для маломобильных граждан.
Во время своего визита в дворец культуры глава Самары Олег Фурсов поставил подрядчику задачу ускорить темп работ, привлечь больше персонала. ДК должен открыть свои двери перед горожанами уже в сентябре.
Что касается стадиона «Нефтяник», то здесь работы также находятся в завершающей стадии. Готовность объекта глава Самары оценил в 95%. Из-за погодных условий пока не уложено искусственное покрытие беговых дорожек. Эти работы возможно будет завершить после прекращения осадков. Тогда стадион можно будет сдавать в эксплуатацию. Отдельно стоит остановиться на футбольном поле. Еще два года назад – это был "огород". Сегодня здесь лежит качественный искусственный газон.
- Мы предполагаем, что ко Дню физкультурника, 12 августа, все работы удастся завершить, - отметил Олег Фурсов.
Всего на ремонт стадиона выделили 102 миллиона рублей – 51 миллион из областного и еще 51 миллион рублей из городского бюджетов.
- Куйбышевский район почему-то раньше считался окраиной города, и его развитию уделялось мало внимания. В последние годы мы видим, что здесь реконструируют дороги, строится гемодиализный центр, большой интерес к району проявляют инвесторы. Сейчас дошла очередь до спортивной инфраструктуры. Очень важно, чтобы местные ребята имели возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, - подчеркнул глава Самары.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 июня 2017
114
27 июня 2017
460
27 июня 2017
331
27 июня 2017
851
27 июня 2017
5314
3
28 июня 2017 , 10:38
91
Один из них получил реальный срок. Осенью 2016 года сотрудники Управления ФСБ России по...
28 июня 2017 , 10:05
77
Продолжается приемная кампания в Самарском национальном исследовательском университете имени...
28 июня 2017 , 09:59
114
В сентябре в Куйбышевском районе Самары для жителей также станет доступен и обновленный дворец...
27 июня 2017 , 20:30
483
Об этом стало известно на встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с...
27 июня 2017 , 17:31
460
В рамках празднования Дня молодежи сегодня в Самаре появилась мемориальная доска, посвященная...
27 июня 2017 , 17:23
331
Вылет состоялся в 14:10 по местному времени. В общей сложности рейс был задержан на почти 13...
27 июня 2017 , 16:00
295
Работы проведут в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12 июня 2017
9026
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
6924
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
5314
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
29 мая 2017
4895
В воскресенье, 28 мая, на аэродроме Иркутского авиационного завода успешно состоялся первый...
16 июня 2017
503
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
946
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
506
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
473
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...