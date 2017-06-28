Стадион «Нефтяник» в Самаре откроют в августе

ДК построили в 1955 году. В спортивных и творческих секциях дворца культуры занимаются более 800 детей и взрослых. За более чем полувековую историю инженерные сети «Нефтяника» пришли в негодность. Со временем стала протекать крыша, а подвал подтапливаться грунтовыми водами. С просьбой привести в порядок здание дворца культуры горожане обратились к главе Самары Олегу Фурсову в 2016 году.

Уже в июле того же года стартовали ремонтные работы. Их общая стоимость составляет 109 миллионов рублей. Сначала было выделено 70 миллионов рублей – деньги пришли от инвестора в лице АО «Куйбышевский НПЗ». Теперь мэрия решила направить на завершение ремонта еще 39 миллионов рублей из городской казны. Соответствующие поправки в бюджет города 4 июля должны утвердить депутаты Самарской городской думы.

В первую очередь подрядчик привел в порядок фасады здания. Затем заменили кровлю, провели работы по гидроизоляции балкона и подвала. После реконструкции большой концертный зал на 500 мест сохранит прежние просторные кресла, их внешний вид обновят. Также вход в здание станет удобнее для маломобильных граждан.

Во время своего визита в дворец культуры глава Самары Олег Фурсов поставил подрядчику задачу ускорить темп работ, привлечь больше персонала. ДК должен открыть свои двери перед горожанами уже в сентябре.

Что касается стадиона «Нефтяник», то здесь работы также находятся в завершающей стадии. Готовность объекта глава Самары оценил в 95%. Из-за погодных условий пока не уложено искусственное покрытие беговых дорожек. Эти работы возможно будет завершить после прекращения осадков. Тогда стадион можно будет сдавать в эксплуатацию. Отдельно стоит остановиться на футбольном поле. Еще два года назад – это был "огород". Сегодня здесь лежит качественный искусственный газон.

- Мы предполагаем, что ко Дню физкультурника, 12 августа, все работы удастся завершить, - отметил Олег Фурсов.

Всего на ремонт стадиона выделили 102 миллиона рублей – 51 миллион из областного и еще 51 миллион рублей из городского бюджетов.