Самарца осудили за создание фирм однодневок и махинации с налогами

Суд и следствие установили, что злоумышленник вместе с соучастниками создал фиктивную организацию ООО «Престиж-Строй», которую оформил на подставное лицо. Это предприятие заключило договор купли-продажи с другой фирмой-однодневкой ООО «Прад», сообщает прокуратура Промышленного района Самары. Согласно договору «Прад» приобрел недвижимое имущество «Престиж-Строя», якобы расположенное в Республике Башкортостан, на сумму более 148 миллионов рублей. В результате указанной сделки у фирмы-покупателя во 2 квартале 2014 года возникло право на возмещение НДС на сумму почти в 27 миллионов рублей. При этом никакого имущества у фирм не было.

Промышленный районный суд Самары признал самарца виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорил его к лишению свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщили sgpress.ru в прокуратуре Промышленного района Самары.