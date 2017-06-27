По факту пожара на складе РКЦ «Прогресс» возбудили уголовное дело по статье «Халатность»

Ущерб от пожара оценили почти в 25 миллионов рублей. Как пояснили тогда в пресс-службе РКЦ «Прогресс», в отдельно стоящем корпусе располагалось шприцевое производство (производство медицинских шприцов). Именно эти медицинские изделия были уничтожены огнем.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность», сообщили sgpress.ru в следственном управлении СК РФ по Самарской области. То есть пожар, по данным следствия, произошел из-за того, что кто-то на РКЦ «Прогресс» не выполнил свои должностные обязанности. В настоящее время следователи устанавливают лиц, ответственных за это происшествие.