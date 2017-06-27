Для наркозависимых и их близких в Самарской области открыли «горячую линию»

Звонки принимают в будни 8:00 до 20:00 часов. С обратившимися на «горячую линию» общается психолог Самарского областного наркологического диспансера, при необходимости - психиатр-нарколог. «Горячая линия» анонимная.

Зависимые и их близкие могут получить психологическую поддержку, узнать, где и как пройти лечение. Звонить можно с любым вопросом. Например, если близкий человек зависим от алкоголя или наркотиков, психолог подскажет, как уговорить его лечиться.