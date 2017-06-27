Для наркозависимых и их близких в Самарской области открыли «горячую линию»
Она будет работать с 26 июня по 7 июля 2017 года. В этот период обратиться за помощью можно по телефону: 8-800-505-61-28 (звонок по России бесплатный).
Звонки принимают в будни 8:00 до 20:00 часов. С обратившимися на «горячую линию» общается психолог Самарского областного наркологического диспансера, при необходимости - психиатр-нарколог. «Горячая линия» анонимная.
Зависимые и их близкие могут получить психологическую поддержку, узнать, где и как пройти лечение. Звонить можно с любым вопросом. Например, если близкий человек зависим от алкоголя или наркотиков, психолог подскажет, как уговорить его лечиться.
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