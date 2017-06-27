В столкновении одиннадцатой и УАЗа погибли двое взрослых и пострадали дети

42-летний водитель одиннадцатой ехал со стороны Нефтегорска в направлении села Дмитриевка. По предварительной версии полицейских, на перекрестке водитель легковушки не уступил дорогу автомобилю «УАЗ» под управлением 46-летнего мужчины, ехавшего со стороны Бариновки в сторону Нефтегорска.

В результате столкновения водитель и один пассажир вазовской одиннадцатой погибли на месте аварии, двое других пассажиров автомобиля – несовершеннолетние дети – были госпитализированы. В больницу доставлен и водитель УАЗа.