Самарские баскетболисты переиграли юношескую сборную России

Команда под руководством тренера БК «Самара» Игоря Грачева продолжает подготовку к первенству Европы. С 17 июня она находится на сборах в Самаре. Для нее этот матч стал первой проверкой сил. «Самара», по сути, тоже представляла собой «сборную»: она была представлена игроками, в минувшем сезоне выступавшими за команду Детско-юношеской баскетбольной лиги, молодежку и команду Суперлиги.

На протяжении практически всего матча в счете вела «Самара». Лишь в концовке третьей четверти сборная ненадолго вырвалась вперед. Но несколько точных трехочковых от игроков «Самары» вернули хозяевам преимущество, которое они удерживали до финальной сирены, прозвучавшей при счете 72:62.

На четверг, 29 июня, запланирован второй контрольный матч между этими же командами.