27 июня 2017 года,
19:01
$ 59    66.08   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре открылась выставка «Детское время»

Сделав первый шаг в зал, вы оказываетесь перед «классиками». Прыгать или нет - решайте сами. Но если вы попали на выставку в серьезном настроении, могу заверить: это ненадолго. Невозможно перестать улыбаться, глядя на вещи, связанные с самими ранними и драгоценными воспоминаниями. Выставка «Детское время», открывшаяся в музее им. Алабина, переносит в мир, где ваш возраст можно было показать на пальцах одной руки (максимум двух), где у всех были одинаковые вещи, но при этом мы умудрялись ими меняться (конечно, втайне от родителей), где солнце светило ярче, а впереди ждала большая интересная жизнь. 
 
Не всегда можно сразу понять, к какому веку отнести ту или иную фотографию из тех, что покрывают стены зала. Улыбки детей одинаковы во все времена, и только элементы одежды или мебели служат подсказкой. 
 
Самая популярная фраза, звучащая на выставке: «У меня такое было!» Услышать ее можно из уст представителей самых разных поколений, поскольку вещи, собранные здесь, - представители XIX, XX и XXI веков. Экспозиция построена не по хронологии появления предметов, а по времени жизни тех, кто их использует. Поэтому современное детское автомобильное кресло соседствует с казахской люлькой позапрошлого столетия, крестильный набор конца XIX века - с новой книжкой, а свидетельство об окончании курса церковно-приходской школы 1913 года - с документами почти на век моложе. 
 
- «Детское время» - это период, который мы все проживаем от рождения и до вступления во взрослую жизнь. Начало экспозиции - деревянные колыбели XIX века. По некоторым воспоминаниям, еще в 50-60-е годы ХХ века Выставка дети в деревнях спали в таких, - рассказала заведующая отделом этнографии музея им. Алабина Наталья Лосева. - Ребенка в низкой казахской колыбели припеленывали, чтобы он не вывалился. Поскольку казахи изначально кочевники, такую колыбель можно было взять и приторочить к седлу. В качестве сравнения представлено автомобильное кресло - прошли столетия, а функционал переносной колыбели не изменился. 
 
Частично экспозицию составляют этнографические предметы, которые бытовали на рубеже XIX-XX веков, большей частью 20-го столетия: игрушки, знаковые вещи, которые характерны для разных периодов. Часть экспозиции из фонда, другая предоставлена сотрудниками музея, их родными и друзьями. Тема животрепещущая для всех - каждый что-то помнит из своего детства. 
 
Есть на выставке и самарская специфика - пластиковые машинки, которые выпускали на куйбышевском заводе, были почти в каждой семье. Под стеклом соседней витрины расположились коллекции на все вкусы: от марок и значков ХХ века до вкладышей от жвачек и разноцветных фишек XXI века. 
 
В центре зала - манекены, представляющие детей разного возраста, в типичной одежде советских детей. А рядом с ними - платье из коллекции фонда музея, сшитое мамой в начале ХХ века (если судить по тканям и сохранности вещи), чтобы девочка могла посещать сельскую школу. 
 
Головоломки, конструкторы, настольные игры - в следующей части экспозиции можно увидеть все то, что сопровождает ребенка в самом начале его школьной жизни, когда он еще не готов расстаться с детством. Есть здесь и книги, на которых воспитывались разные поколения. 
 
Юность иллюстрируется видеоиграми и прочими «взрослыми» развлечениями. Прообраз современных соцсетей - анкета в тетради, где нужно отвечать на вопросы: «Как тебя зовут?», «Сколько тебе лет?», «Какая музыка тебе нравится?» и другие. Здесь же представлен более старый их предок - альбом начала ХХ века, где девушке писали пожелания, стихи. 
 
- Самым большим комплиментом для меня было, когда после открытия выставки одна из коллег сказала: «Ты меня подтолкнула к тому, чтобы посмотреть старый фотоальбом и найти атрибуты своего детства», - призналась Наталья Лосева. 
 
Экспозиция рассчитана на семейного посетителя - на взрослого с детьми или внуками. Проверьте своего ребенка на сообразительность - сможет ли он в белой бутылке из-под шампуня со вставленной ручкой узнать самодельную брызгалку? Мир вещей живет своей жизнью, однако есть предметные маркеры, которые видоизменяются, но сопровождают нас на протяжении столетий. Выставка направлена на то, чтобы каждый посетитель мог пробудить своего внутреннего ребенка и вспомнить важные моменты из детства. 
 
Экспозиция «Детское время» (0+) будет открыта в музее им. Алабина до 30 сентября.
 
Дата: 27 июня 2017 , 09:11
297
Автор текста: Маргарита Петрова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
27 июня 2017
160
В Самаре открыли памятную доску «стилягам» 60-х
236 пассажиров задержанного рейса вылетели из Самары в Анталью
27 июня 2017
148
236 пассажиров задержанного рейса вылетели из Самары в Анталью
no photo
27 июня 2017
173
В больнице Середавина отремонтируют отделения реанимации и бактериологическую лабораторию
В Куйбышевском районе на крышу иномарки упал столб
27 июня 2017
693
В Куйбышевском районе на крышу иномарки упал столб
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
4131
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
В Самарской области снят карантин по птичьему гриппу
27 июня 2017
164
В Самарской области снят карантин по птичьему гриппу
Самару презентуют иностранным журналистам в Санкт-Петербурге
27 июня 2017
410
 
Самару презентуют иностранным журналистам в Санкт-Петербурге
Самарцам покажут «переживательную» историю со счастливым концом и спектакль о «железной леди»
27 июня 2017
172
Самарцам покажут «переживательную» историю со счастливым концом и спектакль о «железной леди»
Самарца осудили за создание фирм однодневок и махинации с налогами
27 июня 2017
357
Самарца осудили за создание фирм однодневок и махинации с налогами
Лента новостей
27 июня 2017 , 17:31
160
В Самаре открыли памятную доску «стилягам» 60-х
В рамках празднования Дня молодежи сегодня в Самаре появилась мемориальная доска, посвященная...
27 июня 2017 , 17:23
148
236 пассажиров задержанного рейса вылетели из Самары в Анталью
Вылет состоялся в 14:10 по местному времени. В общей сложности рейс был задержан на почти 13...
27 июня 2017 , 16:00
173
В больнице Середавина отремонтируют отделения реанимации и бактериологическую лабораторию
Работы проведут в рамках подготовки к  Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в...
27 июня 2017 , 15:05
693
В Куйбышевском районе на крышу иномарки упал столб
Виновником инцидента, случившегося во вторник, 27 июня, в 13:30, стал грузовик...
27 июня 2017 , 14:11
4131
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из...
27 июня 2017 , 12:28
164
В Самарской области снят карантин по птичьему гриппу
Соответствующее постановление подписано губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным....
27 июня 2017 , 12:14
410
 
Самару презентуют иностранным журналистам в Санкт-Петербурге
Во вторник, 27 июня, в медиазоне Зенит Арены открыли стенды российских городов, которые примут у...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
8986
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
6877
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
В небо взлетел первый самолет модели МС-21 с деталями самарского производства
29 мая 2017
4301
В небо взлетел первый самолет модели МС-21 с деталями самарского производства
В воскресенье, 28 мая, на аэродроме Иркутского авиационного завода успешно состоялся первый...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
4131
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
481
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
917
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
489
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
467
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.