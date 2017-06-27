В Самаре открылась выставка «Детское время»

Не всегда можно сразу понять, к какому веку отнести ту или иную фотографию из тех, что покрывают стены зала. Улыбки детей одинаковы во все времена, и только элементы одежды или мебели служат подсказкой.

Самая популярная фраза, звучащая на выставке: «У меня такое было!» Услышать ее можно из уст представителей самых разных поколений, поскольку вещи, собранные здесь, - представители XIX, XX и XXI веков. Экспозиция построена не по хронологии появления предметов, а по времени жизни тех, кто их использует. Поэтому современное детское автомобильное кресло соседствует с казахской люлькой позапрошлого столетия, крестильный набор конца XIX века - с новой книжкой, а свидетельство об окончании курса церковно-приходской школы 1913 года - с документами почти на век моложе.

- «Детское время» - это период, который мы все проживаем от рождения и до вступления во взрослую жизнь. Начало экспозиции - деревянные колыбели XIX века. По некоторым воспоминаниям, еще в 50-60-е годы ХХ века Выставка дети в деревнях спали в таких, - рассказала заведующая отделом этнографии музея им. Алабина Наталья Лосева. - Ребенка в низкой казахской колыбели припеленывали, чтобы он не вывалился. Поскольку казахи изначально кочевники, такую колыбель можно было взять и приторочить к седлу. В качестве сравнения представлено автомобильное кресло - прошли столетия, а функционал переносной колыбели не изменился.

Частично экспозицию составляют этнографические предметы, которые бытовали на рубеже XIX-XX веков, большей частью 20-го столетия: игрушки, знаковые вещи, которые характерны для разных периодов. Часть экспозиции из фонда, другая предоставлена сотрудниками музея, их родными и друзьями. Тема животрепещущая для всех - каждый что-то помнит из своего детства.

Есть на выставке и самарская специфика - пластиковые машинки, которые выпускали на куйбышевском заводе, были почти в каждой семье. Под стеклом соседней витрины расположились коллекции на все вкусы: от марок и значков ХХ века до вкладышей от жвачек и разноцветных фишек XXI века.

В центре зала - манекены, представляющие детей разного возраста, в типичной одежде советских детей. А рядом с ними - платье из коллекции фонда музея, сшитое мамой в начале ХХ века (если судить по тканям и сохранности вещи), чтобы девочка могла посещать сельскую школу.

Головоломки, конструкторы, настольные игры - в следующей части экспозиции можно увидеть все то, что сопровождает ребенка в самом начале его школьной жизни, когда он еще не готов расстаться с детством. Есть здесь и книги, на которых воспитывались разные поколения.

Юность иллюстрируется видеоиграми и прочими «взрослыми» развлечениями. Прообраз современных соцсетей - анкета в тетради, где нужно отвечать на вопросы: «Как тебя зовут?», «Сколько тебе лет?», «Какая музыка тебе нравится?» и другие. Здесь же представлен более старый их предок - альбом начала ХХ века, где девушке писали пожелания, стихи.

- Самым большим комплиментом для меня было, когда после открытия выставки одна из коллег сказала: «Ты меня подтолкнула к тому, чтобы посмотреть старый фотоальбом и найти атрибуты своего детства», - призналась Наталья Лосева.

Экспозиция рассчитана на семейного посетителя - на взрослого с детьми или внуками. Проверьте своего ребенка на сообразительность - сможет ли он в белой бутылке из-под шампуня со вставленной ручкой узнать самодельную брызгалку? Мир вещей живет своей жизнью, однако есть предметные маркеры, которые видоизменяются, но сопровождают нас на протяжении столетий. Выставка направлена на то, чтобы каждый посетитель мог пробудить своего внутреннего ребенка и вспомнить важные моменты из детства.

Экспозиция «Детское время» (0+) будет открыта в музее им. Алабина до 30 сентября.