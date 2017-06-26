Самарских должников отключают от канализации. Заплатить или бороться?

Впервые отключать неплательщиков от канализации СКС стали в 2016 году. С января 2017 года федеральное законодательство упростило процесс уведомления должников – физических лиц – о применении такой процедуры. Теперь достаточно проинформировать неплательщика через квитанцию или по телефону. Если в течение 20 дней долг не погашен, ресурсоснабжающая организация вправе приостановить предоставление коммунальной услуги, то есть отключить холодное водоснабжение в частном доме или затампонировать канализацию в многоквартирном доме.





Для того, чтобы стать обладателем заглушки и лишиться возможности избавляться от отходов жизнедеятельности через канализацию, достаточно не оплачивать услуги водоотведения три месяца. После этого собственника уведомят в квитанции о скором тампонировании стояка. Через 20 дней, как указано выше, ресурсники выполнят свое обещание. Итого, от момента, когда жилец перестает платить за канализацию, до установки заглушки проходит примерно 4 месяца.



Тампонирование производится без доступа в квартиру через технический этаж или крышу многоквартирного дома. При помощи специального оборудования, оснащенного видеокамерой и компьютером, напротив индивидуального слива канализационного стояка устанавливается специальная антивандальная заглушка. Снять ее самостоятельно, без дорогостоящего прибора, невозможно.Для того, чтобы стать обладателем заглушки и лишиться возможности избавляться от отходов жизнедеятельности через канализацию, достаточно не оплачивать услуги водоотведения три месяца. После этого собственника уведомят в квитанции о скором тампонировании стояка. Через 20 дней, как указано выше, ресурсники выполнят свое обещание. Итого, от момента, когда жилец перестает платить за канализацию, до установки заглушки проходит примерно 4 месяца.































Часть самарцев, оставшись без такого блага цивилизации, обычно отдают долги. Но есть и те, кто ищут другие пути решения проблемы. На помощь им с готовностью приходят организации и сантехники, которые готовы удалять такие заглушки. Разумеется, платно. Как выяснил sgpress.ru, в среднем распломбировка стояка оценивается в 3-4 тысячи рублей. Если управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом, предоставляет таким специалистам доступ в подвал или на крышу, то им даже не нужно заходить в квартиру к заказчику. В противном случае, жители вынуждены приглашать их в дом, чтобы они снимали заглушки изнутри. При таком раскладе риски собственники берут на себя. Например, «разблокировщики заглушек» могут повредить сантехнику в туалете или испортить новенький ремонт.





Есть несколько оснований для пломбирования канализации. Во-первых, это статья 155 ЖК РФ, которая обязывает жильцов оплачивать коммунальные платежи полностью в намеченный срок. Также действует статья 119 постановления правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года, предусматривающая ограничительные меры на предоставление услуг. Именно этот пункт позволяет ресурсникам тампонировать стояки в квартирах жителей.



Примечательно, что все частные специалисты по снятию заглушек дружно заверили sgpress.ru, что эта процедура абсолютно законна, тогда как пломбирование стояка как раз нарушает права собственников. Якобы тампонирование канализации противоречит требованиям СанПиН и ограничивает владельцам квартир использование помещения. Однако суды, когда доходит до разбирательств, в этом вопросе чаще встают на сторону ресурсников.Есть несколько оснований для пломбирования канализации. Во-первых, это статья 155 ЖК РФ, которая обязывает жильцов оплачивать коммунальные платежи полностью в намеченный срок. Также действует статья 119 постановления правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года, предусматривающая ограничительные меры на предоставление услуг. Именно этот пункт позволяет ресурсникам тампонировать стояки в квартирах жителей.































Так чем же грозит собственникам самовольная распломбировка канализации, ведь уголовной или административной ответственности за это не предусмотрено? Не проще ли заплатить кому-то 4 тысячи рублей и дышать чистым воздухом в своей квартире, не платя по счетам? Дело в том, что пункт 29 постановления правительства №491 от 13 августа 2006 года включает расходы, понесенные за взыскание задолженности, в счет плательщика. То есть установка заглушки также приписывается к общему долгу собственника.

В Самаре пломбирование квартиры стоит в среднем 6 тысяч рублей. После установки заглушки жилец ставится на учет у сбытовой службы СКС. Если через несколько недель он не выплатил долг, специалисты компании проверяют, не снял ли он пломбу. Если заглушки на месте нет, ее устанавливают повторно, а это еще плюс 6 тысяч к долгу. Итого тампонирование квартиры и «разблокировка» канализации стоят примерно 10 тысяч рублей. Если процедура повторяется – еще 10 тысяч. Так может продолжаться в течение нескольких месяцев, после чего ресурсоснабжающая организация подает на должника в суд. Если суд вынесет решение в пользу компании, то собственнику придется выплачивать не только долг за водоотведение, но и за установку каждой пломбы.