В Сызрани подросток погиб под колесами поезда

По данным прокуратуры, 15-летний мальчик переходил железную дорогу по пешеходному настилу между улицами Камышинской и Кудрявцевой. В этот момент по двум путям, пересекавшим переход, навстречу друг другу следовало два состава. Подросток пропустил грузовой поезд и начал переходить дорогу по переходу, не заметив, что по второму пути прямо на него двигался второй состав – пассажирский поезд. Машинист заметил мальчика, когда до него оставалось всего 200 метров. Мужчина попытался остановить состав и дал предупредительный сигнал, но было поздно. Подросток скончался на месте от полученных травм. По факту смерти пешехода проводится проверка.