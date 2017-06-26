Фонд капремонта объявил новые аукционы на получение кредитов для обновления фасадов к ЧМ-2018

К 20 июня ни один из банков не подал заявки на участие в аукционе. Фонд капремонта объявил повторные торги. Но теперь Фонд решил взять несколько кредитов поменьше. В частности, в настоящее время на портале госзакупок можно обнаружить 4 аукциона на предоставление двух займов организации по 150 миллионов рублей и двух займов по 350 миллионов рублей. Определить победителей торгов Фонд планирует 14 июля.

Напомним, что Фонд капитального ремонта Самарской области 20 июня предоставил sgpress.ru список первых 100 домов , по которым уже прошли торги и начались работы.