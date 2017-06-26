Фонд капремонта объявил новые аукционы на получение кредитов для обновления фасадов к ЧМ-2018
Как ранее сообщал sgpress.ru, НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» объявлял аукцион на предоставление кредита на сумму 1,8 миллиарда рублей. На эти деньги организация в 2017 году планировала выполнить ремонт фасадов и крыш 238 зданий, а также домов, расположенных в районе улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской. Здания находятся на гостевых туристических маршрутах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
К 20 июня ни один из банков не подал заявки на участие в аукционе. Фонд капремонта объявил повторные торги. Но теперь Фонд решил взять несколько кредитов поменьше. В частности, в настоящее время на портале госзакупок можно обнаружить 4 аукциона на предоставление двух займов организации по 150 миллионов рублей и двух займов по 350 миллионов рублей. Определить победителей торгов Фонд планирует 14 июля.
Напомним, что Фонд капитального ремонта Самарской области 20 июня предоставил sgpress.ru список первых 100 домов, по которым уже прошли торги и начались работы.
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