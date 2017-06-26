Пешеход погиб под колесами иномарки недалеко от Самары

По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель автомобиля Рено Дастер, двигаясь со стороны Самары в направлении Большой Черниговки, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в запрещенном месте.

В результате ДТП 28-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.