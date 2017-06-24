Мастер спорта по прыжкам в высоту Геннадий Белков: «Сейчас перекидным уже никто не прыгает»

Кто мог представить, что пройдет время, и легендарный Валерий Брумель станет почетным гостем «Кубка губернатора» в Самаре - самых крупных в Европе однодневных международных соревнований середины 90-х - начала 2000 годов. Вместе с нашим известным самарцем - «высотником» Геннадием Белковым они во Дворце спорта авиазавода будут награждать победителей турнира в прыжковом секторе. Состоится символическая встреча двух покорителей высоты. Брумелевский рубеж был в то время рекордом Самарской области. А рекордсменом - Геннадий Белков - 2 м 28 см.

Года три назад рекорд манежа значительно подрос. В этом есть историческая справедливость: появилось новое поколение прыгунов. Но в истории манежа надолго останется память о дуэли в 70-х годах прошлого века двух выдающихся куйбышевских «высотников» - Геннадия Белкова и Владимира Андреева. Закадычных друзей. Воспитанников рабочего спортклуба 4-го ГПЗ и тренера Виктора Чекмарева. Они своими результатами двигали местную «королеву спорта» к олимпийскому пьедесталу. Ближе всех к нему оказался Геннадий. Вместе с бегуном из Тольятти Владимиром Малоземлиным они стали первыми в истории губернского спорта легкоатлетами - участниками летних Олимпийских игр. На московской Олимпиаде-80 Белков занял десятое место в прыжках в высоту (2 м 21 см). Малоземлин был десятым в беге на 1500 м (5-е место в полуфинальном забеге - 3.43,6).

- Судя по твоей визитной карточке, ты единственный в губернии легкоатлет, кто становился чемпионом Советского Союза, причем неоднократно…

- Мне это приятно. Значит, чего-то добился в спорте значительного, пусть и не стал олимпийским чемпионом.

- А были для этого реальные шансы?

- В 1976 году я был в числе кандидатов на поездку в Монреаль, но незадолго до Игр послали на международный турнир в Анголу. Сделали пять болезненных прививок. Две недели мотался по стране и выступал при жаре почти в сорок градусов. Все это сказалось на самочувствии. И когда вернулся в Москву, на отборочных стартах выглядел неважно. В состав олимпийской сборной-76, естественно, не попал. А вот на московской Олимпиаде-80 настрой и подготовка были сумасшедшие. План руководства: из трех советских прыгунов - Александр Григорьев, Алексей Демянюк и я - двое должны завоевать медали. Личные результаты у нас были в пределах 2 м 28 см. В квалификации легко взяли 2 м 21 см. Финал через день, 1 августа. И вот тут-то случилось неожиданное. Мы вышли в прыжковый сектор, и все сразу, как по команде, почувствовали: что-то не так. Полная апатия, безразличие, расслабленность. Что это было - до сих пор остается загадкой. Настроиться на высоту так и не удалось, начались проблемы с разбегом. Все закончилось тем, что мы с Григорьевым повторили квалификационный норматив, а Демянюк пропустил 2 м 24 см и перенес попытки на 2 м 27 см, но высоту не взял. Это было полное фиаско. Победитель - немец Герд Вессиг завоевал золотую олимпийскую медаль с новым мировым рекордом - 2 м 36 см. В очной борьбе он опередил бывшего рекордсмена и явного фаворита наших соревнований поляка Яцека Вшолу, а также своего соотечественника Йорга Фраймута. Оба напрыгали 2 м 31 см.

- Как отреагировало начальство на столь слабое ваше выступление?

- Случай представился уже скоро. Вечером мы устроили вечеринку по случаю окончания Олимпиады. Но наказали за «неспортивное поведение» только меня и вывели из состава сборной.

- Была возможность поехать в Лос-Анджелес на Олимпиаду-84?

- К тому времени я уже имел результат 2 м 32 см. В 1993 году в Лос- Анджелесе на олимпийском стадионе выиграл международные соревнования с результатом 2 м 30 см и вполне мог бороться за место в сборной. Тем более что на соревнованиях в Штатах всегда выступал очень прилично. Но незадолго до Олимпиады на тренировочных сборах мы услышали про бойкот Игр-84. Это стало сильнейшим ударом. Не все его выдержали. Радужные олимпийские перспективы и мечты пошли прахом. Многие после этого спорт бросили. Но мне было 27 лет - самый расцвет сил. Решил остаться до Олимпиады-88 в Сеуле. Я честно доработал до нее, но понял, что лучшие годы уже позади и выше не прыгнуть. С большим спортом завязал, перешел на тренерскую работу.

- Почему ты остался верен своему фирменному брумелевскому стилю, а не перешел на модный флоп?

- Я перепробовал все стили. Однажды на первенстве области с трудом преодолел флопом скромную высоту. Это было в нашем манеже авиационного завода. Плюнул и тут же перешел на родной перекидной. Выиграл и после этого решил для себя окончательно: с экспериментами надо заканчивать. Правда, была одна особенность - перекидным я прыгал, разбегаясь по дуге, как «флоповцы». Сейчас перекидным уже никто не прыгает. Я, наверное, был последним. В Интернете есть, кстати, методические фильмы с моим участием, как правильно выполнять этот прыжок.





- Начиная с Александра Стадникова в тогдашнем Куйбышеве было немало замечательных прыгунов в высоту. Одно только непримиримое соперничество с твоим другом Владимиром Андреевым чего стоит. Благодаря вашему поколению рекорд Самарской области соответствует высокому международному уровню. А где ваши последователи?

- Вы затронули очень серьезную и больную тему. Помните, как в свое время в начале 90-х годов спасли у нас от развала легкую атлетику, организовав международные соревнования «Кубок губернатора»? К нам стали приезжать мировые звезды «королевы спорта», манеж привели в порядок. И в наших секторах были установлены высочайшие достижения. Один прыжок олимпийского победителя и чемпиона мира, Европы Джонатана Эдвардса за 17 метров тройным чего стоит. А что творится в манеже сейчас? Он давно перешел в частные руки и стал бесхозным. Главная арена уже принадлежит не только поклонникам «королевы спорта» - там занимаются все, кому не лень. Для тренировок спортсменов высокого уровня он становится непригоден. Массовка мешает. Холлы дворца давно превратились в рынок. С каждым годом манеж ветшает, спортивное оборудование не выдерживает никакой критики. Горько на это смотреть. Молодые, перспективные спортсмены уезжают и выступают за другие регионы.





- О чем тебя постоянно спрашивают ученики?

- В последнее время о московской Олимпиаде-80. Я до сих пор храню свою аккредитацию на Игры. Раздал по музеям олимпийские майки и шиповки, а вот это свидетельство для меня дороже всего…

Визитная карточка

Геннадий Белков, мастер спорта международного класса по прыжкам в высоту:

Родился 24 июня 1956 года в Куйбышеве. Рост 194 см, вес 82 кг (1982). Легкой атлетикой стал заниматься с 13 лет у Виктора Чекмарева в коллективе физкультуры 4-го Государственного подшипникового завода на стадионе «Торпедо-4». Трудовую деятельность начал в 1973 году слесарем- лекальщиком в инструментальном цехе 4-го ГПЗ после окончания школы №35. Норматив мастера спорта (2 м 12 см) по прыжкам в высоту выполнил в 1975 году, став призером первенства РСФСР.

В 1976 году стал победителем матча СССР - Великобритания.

В 1977 году выполнил норматив мастера спорта международного класса (2 м 21 см). Выиграл чемпионат Центрального совета ДСО «Трудовые резервы» с результатом 2 м 25 см. На матче СССР - ФРГ- Польша прыгнул на 2 м 27 см, проиграв Владимиру Ященко лишь по попыткам.

Двукратный чемпион СССР - 1979 и 1980 год. Четырехкратный обладатель Кубка СССР - 1978 - 1981 годы. Серебряный призер чемпионата Европы 1979 года (2 м 26 см).

На летней Олимпиаде-80 в Москве занял десятое место с результатом 2 м 21 см. Личный рекорд - 2 м 32 см. Неоднократный чемпион Узбекистана - с 1982 по 1988 год.

В 1981 году окончил Куйбышевский индустриально- педагогический техникум по специальности «слесарь-ремонтник».

В 1988 году получил диплом тренера по легкой атлетике Узбекского государственного института физической культуры. Сейчас работает тренером-преподавателем СДЮСШОР-6. Хобби - рыбалка.