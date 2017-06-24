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Власти Самары заставили предприятия заплатить налоги

На очередном заседании межведомственной комиссии при администрации Самары вновь были рассмотрены вопросы мобилизации поступлений денежных средств в бюджет и государственные внебюджетные фонды. На «разбор полетов» пригласили шесть организаций, имеющих долги по налоговым и другим сборам. Среди их проступков - недоплата земельного и налога на доходы физических лиц, страховых и пенсионных взносов, долги по договорам аренды с муниципалитетом. Всего члены комиссии планировали рассмотреть ситуацию по 16 организациям. Однако руководство десяти из них за последнее время успело отчитаться, что обязательства выполнены, и поэтому вызова «на ковер» избежало. 
 
Компания «Авиакор-Аэропорт», в частности, задолжала почти 2 млн рублей по земельному налогу, а подконтрольная ей организация еще и затянула с отчислениями в Пенсионный фонд и страховыми взносами. В ходе разбирательства комиссия пришла к выводу, что просрочка у компании возникла по уважительной причине. Предприятие оказалось в должниках из-за того, что заказчик не оплатил работы, выполненные еще в 2015 - 2016 годах. «Зависшая» сумма, как было озвучено на заседании межведомственной комиссии, составляет почти 400 млн рублей. Руководство компании заявляет, что признает имеющиеся обязательства и принимает все меры для разрешения сложившейся ситуации. Заказчику направлены претензии по истребованию долгов и подано исковое заявление в суд. Также переговоры об урегулировании этого спора ведутся на высоком уровне, в том числе с Министерством обороны РФ. 
 
Представитель ООО «Титан», которое занимается производством железнодорожного оборудования, объяснила образовавшуюся задолженность по страховым и пенсионным взносам тем, что компанию подводит контрагент. Долги обещают гасить по мере поступления авансовых и прочих средств в организацию. 
 
В том же русле проходили разбирательства и с остальными компаниями-должниками. Главную причину финансовой недисциплинированности руководство объясняет глобально - непростой ситуацией в экономике. Однако, как подчеркнули члены комиссии, социальные и налоговые обязательства должны исполняться неукоснительно. Компаниям поставили сроки погашения долгов: большинство выплат должно быть проведено в течение одного-трех месяцев. 
 
- Основная часть предприятий, руководство которых вызывали на заседание, оперативно заплатила налоги и взносы. Получается, возможность выполнять свои обязательства у должников есть, - резюмировал первый заместитель главы Самары, председатель комиссии Владимир Сластенин. - Считаю, надо и дальше усиливать предупредительную работу по таким нарушениям, дополнительно разъяснять, какие санкции бывают за них. 
Дата: 24 июня 2017 , 11:38
248
Автор текста: Ева Скатина
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