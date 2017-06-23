В Прибрежном в дни проведения Грушинского фестиваля ограничат дорожное движение

В частности, по дороге в поселке Прибрежный от улицы Набережнjой до железнодорожной станции «135 км» разрешат ездить только автомобилям полиции, "скорой помощи", пожарной охраны и машинам с пропусками, утвержденными ООО «Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина». Напомним, что в этом году состоится уже 44 фестиваль авторской песни.