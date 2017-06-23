Киноизмышлизм. «Его собачье дело» - голый пистолет (18+)





К чему я это все? А к тому, что сегодня в кинотеатрах показывают новый фильм с Брюсом Уиллисом в главное роли «Его собачье дело». Не поверите, но сценарий к нему написали все те же братья Каллены, а Марк еще и сел в режиссерское кресло. Когда я узнал о съемках фильма, то сразу же подумал: «Неужели Брюсу стало уже настолько все равно, где показывать свою лысинку и знаменитую улыбку? Или он решил вышибить клин клином, вновь сыграв в фильме Калленов?» А ведь каст фильма на пару с трейлером обещали нам и монументального Джона Гудмана, и обворожительную Фамке Янссен, и популярного после сериала «Игра престолов» Джейсона Момоа. К тому же братья Каллены могли сделать какие-то выводы и выйти на уровень приличных сценаристов и постановщиков. С такими мыслями я шел на фильм «Его собачье дело».



Но для кого-то 2010 год стал отправной точкой на кинематографическое дно. В частности, Брюс «крепкий орешек» Уиллис тогда снялся в комедийном боевике «Двойной КОПец», разгромленном критиками и зрителями за унитазный юмор и слабый сюжет. Вдвойне удивительно, что фильм поставил блистательный Кевин Смит, ранее подаривший миру «Клерков», «Догму» и много других замечательных картин. Впрочем, Кевин Смит тогда впервые снял фильм не по собственному сценарию. Сюжет и все гэги «Двойного КОПца» вышли из-под пера братьев Робба и Марка Калленов. С тех пор карьера Брюса покатилась по наклонной. Почти каждый новый фильм с его участием был хуже предыдущего. Нет, «крепкий орешек» все же подавал жизнь, появляясь в достойных работах вроде «Петли времени», но на один достойный фильм с его участием приходилось два-три, где смотреть на Брюса было больно. Так же, как больно смотреть в последние годы на некогда великолепного Николаса Кейджа.К чему я это все? А к тому, что сегодня в кинотеатрах показывают новый фильм с Брюсом Уиллисом в главное роли «Его собачье дело». Не поверите, но сценарий к нему написали все те же братья Каллены, а Марк еще и сел в режиссерское кресло. Когда я узнал о съемках фильма, то сразу же подумал: «Неужели Брюсу стало уже настолько все равно, где показывать свою лысинку и знаменитую улыбку? Или он решил вышибить клин клином, вновь сыграв в фильме Калленов?» А ведь каст фильма на пару с трейлером обещали нам и монументального Джона Гудмана, и обворожительную Фамке Янссен, и популярного после сериала «Игра престолов» Джейсона Момоа. К тому же братья Каллены могли сделать какие-то выводы и выйти на уровень приличных сценаристов и постановщиков. С такими мыслями я шел на фильм «Его собачье дело».





























































Итак, в оригинале фильм называется Once Upon a Time in Venice, что переводится как «Однажды в Венеции». Нет, речь идет не об итальянском городе на воде, городе романтики и любви. Вся романтика и любовь здесь происходит ниже пояса, но об этом чуть дальше. Венеция (Venice) – это еще и район на западе Лос-Анджелеса, получивший свое название по имени жилого квартала с системой каналов, построенных в начале 20-го века. Венеция - популярная достопримечательность и место отдыха, известная во многом по набережной Венис Бич (Venice Beach). Преимущественно там и происходит действие фильма. Брюс Уиллис играет роль частного детектива, а в прошлом полицейского, у которого группа бандитов похищает собаку. Чтобы вернуть любимого питомца, частный детектив Стив Форд соглашается выполнять поручения преступников. Но пока он занят возвращением четвероногого друга, по его следам идут враги, среди которых, двое суровых парней из Самоа, подручные ростовщика, которому герой задолжал деньги. Параллельно Стив и его подручный расследуют другие дела, например, ищут похабного граффитиста, который каждую ночь рисует порнографические картинки про еврея Лу, пытающего продать многоэтажку. Рисует, разумеется, на торце этого здания. Еще в фильме есть сюжетная линия с поисками пропавшей девушки и ее злыми братьями-качками. А еще есть темнокожие трансвеститы-качки, темнокожие гангстеры и т.д.





Итак, в оригинале фильм называется Once Upon a Time in Venice, что переводится как «Однажды в Венеции». Нет, речь идет не об итальянском городе на воде, городе романтики и любви. Вся романтика и любовь здесь происходит ниже пояса, но об этом чуть дальше. Венеция (Venice) – это еще и район на западе Лос-Анджелеса, получивший свое название по имени жилого квартала с системой каналов, построенных в начале 20-го века. Венеция - популярная достопримечательность и место отдыха, известная во многом по набережной Венис Бич (Venice Beach). Преимущественно там и происходит действие фильма. Брюс Уиллис играет роль частного детектива, а в прошлом полицейского, у которого группа бандитов похищает собаку. Чтобы вернуть любимого питомца, частный детектив Стив Форд соглашается выполнять поручения преступников. Но пока он занят возвращением четвероногого друга, по его следам идут враги, среди которых, двое суровых парней из Самоа, подручные ростовщика, которому герой задолжал деньги. Параллельно Стив и его подручный расследуют другие дела, например, ищут похабного граффитиста, который каждую ночь рисует порнографические картинки про еврея Лу, пытающего продать многоэтажку. Рисует, разумеется, на торце этого здания. Еще в фильме есть сюжетная линия с поисками пропавшей девушки и ее злыми братьями-качками. А еще есть темнокожие трансвеститы-качки, темнокожие гангстеры и т.д.















































Проблема фильма №1 – все эти микросюжеты внутри фильма почти не связаны между собой и не вяжутся в целостную картину. В какой-то момент на экране начинает твориться полный сумбур, и, чтобы не потерять нить повествования, нужно следить за происходящим очень внимательно. А это задача, когда фильм представляет из себя набор гэгов в духе российских комедий от участников «Камеди клаба». Отсюда вытекает проблема №2 – юмор. Брюс Уиллису уже доводилось играть в комедийных боевиках, будь то «Девять ярдов», «Пятый элемент» или «Криминальное чтиво». Это разные по жанру картины, и смешили нас в них по-своему. И вот создатели «Его собачьего дела» очень хотели быть похожими на Квентина Тарантино или Гая Ричи. Вот только если упомянутые режиссеры и любят вставлять похабные шуточки в свои фильмы, то не возводят их в абсолют и не акцентируют внимание зрителей только на генитальных гэгах. А Каллены, кажется, помешаны на юморе ниже пояса. А потому получайте романтическую линию подручного Стива с девушкой-нимфоманкой, получайте порнографические граффити или трансвеститов-качков, наряжающих Брюса в женское платье и малюющие его губнушкой. Мало? Тогда вот вам голый Брюс Уиллис, прячущий пистолет в попе. И заголовок «Голый пистолет» в данном случае - это не сравнение с одноименным фильмом с Лесли Нильсеном, которому «Его собачье дело» не годится и в подметки. Помнится, в «Крепком орешке-3» был эпизод, когда по требованию маньяка-террориста голого Уиллиса заставили разгуливать по гетто с расистским плакатом. А в «Криминальном чтиве» юному герою Брюса рассказывали, как его отец прятал золотые часы в заднем проходе от фрицев. Каллены, похоже, решили совместить эти сюжеты и посмеяться над прошлыми ролями Брюса Уиллиса, потому нам крупным планом показывают торчащий у него из попы пистолет. Только, на мой взгляд, в данном случае пистолет символизирует карьеру актера и то, где она давно находится.



Проблема фильма №1 – все эти микросюжеты внутри фильма почти не связаны между собой и не вяжутся в целостную картину. В какой-то момент на экране начинает твориться полный сумбур, и, чтобы не потерять нить повествования, нужно следить за происходящим очень внимательно. А это задача, когда фильм представляет из себя набор гэгов в духе российских комедий от участников «Камеди клаба». Отсюда вытекает проблема №2 – юмор. Брюс Уиллису уже доводилось играть в комедийных боевиках, будь то «Девять ярдов», «Пятый элемент» или «Криминальное чтиво». Это разные по жанру картины, и смешили нас в них по-своему. И вот создатели «Его собачьего дела» очень хотели быть похожими на Квентина Тарантино или Гая Ричи. Вот только если упомянутые режиссеры и любят вставлять похабные шуточки в свои фильмы, то не возводят их в абсолют и не акцентируют внимание зрителей только на генитальных гэгах. А Каллены, кажется, помешаны на юморе ниже пояса. А потому получайте романтическую линию подручного Стива с девушкой-нимфоманкой, получайте порнографические граффити или трансвеститов-качков, наряжающих Брюса в женское платье и малюющие его губнушкой. Мало? Тогда вот вам голый Брюс Уиллис, прячущий пистолет в попе. И заголовок «Голый пистолет» в данном случае - это не сравнение с одноименным фильмом с Лесли Нильсеном, которому «Его собачье дело» не годится и в подметки. Помнится, в «Крепком орешке-3» был эпизод, когда по требованию маньяка-террориста голого Уиллиса заставили разгуливать по гетто с расистским плакатом. А в «Криминальном чтиве» юному герою Брюса рассказывали, как его отец прятал золотые часы в заднем проходе от фрицев. Каллены, похоже, решили совместить эти сюжеты и посмеяться над прошлыми ролями Брюса Уиллиса, потому нам крупным планом показывают торчащий у него из попы пистолет. Только, на мой взгляд, в данном случае пистолет символизирует карьеру актера и то, где она давно находится.





























































В итоге мы имеем несмешные шутки сортирного пошиба, бессвязную историю с намеком на продолжение и хороших в прошлом актеров, смотреть на которых в этом фильме больно и неприятно. Советовать этот фильм кому-либо, кроме любителей шуток от «Камеди клаб», я не могу. Ну, или если вы совсем уж ярый фанат Брюса Уиллиса, и вам достаточно просто видеть его в кадре.

Приятного просмотра!

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