Киноизмышлизм. «Его собачье дело» - голый пистолет (18+)

Итак, в оригинале фильм называется Once Upon a Time in Venice, что переводится как «Однажды в Венеции». Нет, речь идет не об итальянском городе на воде, городе романтики и любви. Вся романтика и любовь здесь происходит ниже пояса, но об этом чуть дальше. Венеция (Venice) – это еще и район на западе Лос-Анджелеса, получивший свое название по имени жилого квартала с системой каналов, построенных в начале 20-го века. Венеция - популярная достопримечательность и место отдыха, известная во многом по набережной Венис Бич (Venice Beach). Преимущественно там и происходит действие фильма. Брюс Уиллис играет роль частного детектива, а в прошлом полицейского, у которого группа бандитов похищает собаку. Чтобы вернуть любимого питомца, частный детектив Стив Форд соглашается выполнять поручения преступников. Но пока он занят возвращением четвероногого друга, по его следам идут враги, среди которых, двое суровых парней из Самоа, подручные ростовщика, которому герой задолжал деньги. Параллельно Стив и его подручный расследуют другие дела, например, ищут похабного граффитиста, который каждую ночь рисует порнографические картинки про еврея Лу, пытающего продать многоэтажку. Рисует, разумеется, на торце этого здания. Еще в фильме есть сюжетная линия с поисками пропавшей девушки и ее злыми братьями-качками. А еще есть темнокожие трансвеститы-качки, темнокожие гангстеры и т.д.