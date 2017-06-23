В Самаре экстренно посадили самолет, который летел в Сочи

Инцидент произошел в четверг, 22 июня, в 3.50 ночи. В аэропорту Курумоч экстренно совершил посадку рейс №321 «Тюмень-Сочи».

На борту стало плохо одной из пассажирок, сообщил sgpress.ru помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов. Женщину осмотрели в медпункте аэропорта и госпитализировали в больницу №7, которая находится в поселке Управленческий.