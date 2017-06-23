Тарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 июля

Кубометр воды подорожает на 53 копейки и будет стоить 26 рублей 70 копеек. Услуги водоотведения станут дороже на 76 копеек. Цена составит 14 рублей 16 копеек. За газ в месяц жители будут платить в среднем на 3-5 рублей больше. Цена на электричество поднимется в среднем на 17 копеек за киловатт.