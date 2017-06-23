До смягчения ограничений на продажу алкоголя в Самарской области остался один шаг
Соответствующие поправки в закон Самарской области поддержали члены комитета по промышленности, предпринимательству и торговле губернской думы.
По данным депутатов губдумы, по состоянию на 1 января текущего года, в Самарской области розничной продажей алкоголя занимаются 1113 компаний на 4359 точках. При этом большая часть — почти 52% торговых объектов — располагаются в Самаре и Тольятти. В последние годы наблюдается сокращение легальной продажи алкоголя. Так, за 6 лет (2011 — 2016 годы) количество лицензиатов сократилось на 1092 организации, количество торговых объектов — на 988.
Наличие в обороте нелегальной и неучтенной алкогольной продукции наносит урон бюджету Самарской области в виде недополученных акцизов, считают депутаты губернской думы. Поэтому меры по ограничению распития «горячительных» напитков решили несколько ослабить. В частности, отменить дополнительные региональные ограничения розничной продажи с 22:00 до 23:00 и с 8:00 до 10:00. Также предлагается исключить из закона нормы, касающиеся слабоалкогольной продукции и слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Поправки должны принять на ближайшем пленарном заседании губдумы.
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