До смягчения ограничений на продажу алкоголя в Самарской области остался один шаг

По данным депутатов губдумы, по состоянию на 1 января текущего года, в Самарской области розничной продажей алкоголя занимаются 1113 компаний на 4359 точках. При этом большая часть — почти 52% торговых объектов — располагаются в Самаре и Тольятти. В последние годы наблюдается сокращение легальной продажи алкоголя. Так, за 6 лет (2011 — 2016 годы) количество лицензиатов сократилось на 1092 организации, количество торговых объектов — на 988.

Наличие в обороте нелегальной и неучтенной алкогольной продукции наносит урон бюджету Самарской области в виде недополученных акцизов, считают депутаты губернской думы. Поэтому меры по ограничению распития «горячительных» напитков решили несколько ослабить. В частности, отменить дополнительные региональные ограничения розничной продажи с 22:00 до 23:00 и с 8:00 до 10:00. Также предлагается исключить из закона нормы, касающиеся слабоалкогольной продукции и слабоалкогольных тонизирующих напитков.

Поправки должны принять на ближайшем пленарном заседании губдумы.