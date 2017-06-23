Лжесотрудницу мэрии обвиняют в краже 11 млн рублей у жителей Самары

По версии следствия, с сентября 2012 года по апрель 2016 года она похитила более 11 миллионов рублей у своих знакомых, которые хотели участвовать в государственных программах «Молодая семья», «Земля», «Помощь малому бизнесу», «Субсидирование строительства», «Строительство индивидуального дома», «Расширение жилой площади для малоимущих». Для этого женщина представлялась сотрудницей администрации Самары и собирала с них документы, которые предоставляла в органы государственной власти. Полученные предусмотренные социальными программами деньги она, по всей видимости, оставляла себе, говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.