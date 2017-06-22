Предполагаемого стрелка в бизнесмена арестовали, остальным продли срок задержания
В четверг, 22 июня, Самарский районный суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в убийстве 42-летнего бизнесмена Вадима Винокурова.
Напомним, начальника службы безопасности сельскохозяйственной компании ««Агролизинг» Вадима Винокурова убили в ночь с 28 на 29 мая 2014 года, когда он ремонтировал свой катер на стоянке реки Татьянки в Куйбышевском районе Самары. В мужчину попало более двух десятков пуль из автомата. Подозреваемых в убийстве долго не могли найти. Несмотря на то, что преступление не было раскрыто «по горячим следам», правоохранительные органы продолжали розыскную работу в течение нескольких лет. В итоге сотрудники УФСБ России и следственного управления СК России по Самарской области установили подозреваемых. Мужчин задержали 20 июня, сообщает пресс-служба следственного управления.
В убийстве подозревают 42-летнего Дениса Ковегина, 41-летнего Сергея Псарева и 37-летнего Александра Попова. По версии следствия, мужчины некоторое время следили за Вадимом Винокуровым, выжидая подходящего момента для убийства. В ночь с 28 на 29 мая стрелял в бизнесмена из автомата Калашникова именно Денис Ковегин, ранее судимый за тяжкое преступление. Так указал в своих показаниях Александр Попов. Ковегин и Псарев от дачи показаний отказались. Попов также рассказал следователям, что после расстрела Винокурова они скрылись с места преступления на катере. За рулем лодки находился сам Александр Попов. При этом при обыске дома у Дениса Ковегина обнаружили оружие – пистолет "Макаров" и гранату. Самарский районный суд принял решение арестовать Дениса Ковегина до окончания расследования по уголовному делу – до 16 июля.
Александру Попову и Сергею Псареву пока просто продлили срок задержания – на 72 часа. За это время следствию предстоит найти и представить суду дополнительные доказательства необходимости их ареста. Суд, вынося решение, учел, что Александр Попов и Сергей Псарев - женатые люди, воспитывающие несовершеннолетних детей.
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