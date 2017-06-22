Плитку вокруг стадиона «Самара Арена» выложат самарская и рязанская компании
В среду, 21 июня, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел выездное совещание, на котором обсудили варианты благоустройства территории вокруг стадиона «Самара Арена», предварительный проект самарского центра для одаренных детей и ход комплексной реконструкции мемориального комплекса «Гордость, честь и слава Самарской области» на площади Славы.
Губернатору предложили несколько вариантов по дизайну подходов к стадиону «Самара Арена» и по цветовой гамме парково-рекреационной зоны вокруг футбольной арены. Предварительно, пешеходные зоны от входа на стадион до трибун выложат квадратной плиткой 80х80 см четырех оттенков гранита - светлого, светло-серого, серого и темного. По мнению архитекторов, это придаст монументальность этой зоне, а плавный переход от темного к светлому будет указывать болельщикам направление к спортивной арене. Предполагается, что изготовлением плитки для входных зон займется рязанская компания «Каменный век». Им предстоит оформить около трети территории вокруг стадиона.
При оформлении прогулочных дорожек и парковых зон предполагается использовать небольшую прямоугольную тротуарную плитку различных оттенков - от темного до светло-желтого. Плитку изготовит самарская компания Farbstein ("Фарбштайн").
Также готов предварительный проект общеобразовательного центра по работе с одаренными детьми с круглосуточным пребыванием на 3 просеке на берегу Волги. Учреждение построят на территории бывших летних лагерей. Там возведут учебный блок, гостиницу на 320 человек с видом на Волгу. Проектом предусмотрены досуговый центр, корпус для дополнительного образования, обсерватория. В спортивном корпусе разместят большой и малый спортивные залы, зал борьбы и тренажерный зал. Окончательный проект должен быть представлен через 4 месяца.
На площади Славы отремонтируют инженерные коммуникации, проложат новые трубопроводы, отремонтируют лестницы, построят амфитеатр и фонтаны, устроят цветочные клумбы. До конца года все работы на объекте подрядчик должен завершить. По его словам, на данный момент отремонтировали верхнюю и нижнюю насосные станции, ливневую канализацию, идет реконструкция лестниц.
Когда лестницы и фонтаны будут готовы, начнется формирование центральной части, где расположатся зрительские места в виде амфитеатра. Во время массовых праздничных мероприятий перед амфитеатром будет за 1-2 дня монтироваться сцена.
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