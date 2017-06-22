Самарцы могут воспользоваться программой по временному трудоустройству

Прежде всего, программа рассчитана на тех, кто испытывает трудности при поиске работы. К ним относятся инвалиды, люди предпенсионного возраста, бывшие военнослужащие и члены их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних или детей-инвалидов, недавние заключенные. Специалисты готовы помочь и выпускникам училищ, колледжей и техникумов в возрасте от 18 до 20 лет, у которых из-за отсутствия стажа и опыта нередко возникают проблемы с трудоустройством.

Став участниками программы, граждане получают зарплату от работодателя, а также материальную поддержку от Центра занятости в размере до 1700 рублей.

- Временное трудоустройство подразумевает подбор работы на два месяца, - поясняет начальник отдела содействия работодателям Центра занятости населения Самары Светлана Сафина. - Этого бывает достаточно, чтобы работодатель и соискатель присмотрелись друг к другу. Если у них возникла заинтересованность друг в друге, временный трудовой договор переводится в основной.

Если этого не произошло, участники процесса расстаются без каких-либо взаимных обязательств и упреков. И гражданин может продолжать поиски работы через службу занятости.

В наибольшей степени эта программа востребована выпускниками средних специальных учебных заведений, которых трудоустраивают не просто на имеющиеся вакансии, а обязательно по приобретенной профессии. Как рассказала директор Центра занятости населения Ирина Сефединова, за прошлый год центр помог трудоустроиться выпускникам по различным специальностям: бухгалтер, повар, архивист, специалист издательского дела. В 2017-м уже нашли места, например, бухгалтер, юрисконсульт, специалист по земельно-имущественным отношениям, специалист банковского дела.

Воспользоваться программой по временному трудоустройству могут и подростки 14 - 18 лет, желающие поработать в свободное от учебы время. Ребята также будут получать заработанную плату от предприятия и материальную поддержку от службы занятости. Им подберут варианты, не связанные с квалифицированным трудом. Это могут быть вакансии помощника озеленителя, уборщика помещений, подсобного рабочего. Ребята занимаются высадкой растений, уборкой набережной, парков, работой в библиотеках, архивах.