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Город отремонтирует 21 объект культурного наследия на гостевых маршрутах ЧМ-2018

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года планируется выполнение ремонтно-реставрационных работ объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги. Речь идет о зданиях, находящихся в муниципальной собственности.
 
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области и администрация Самары в мае заключили соглашение о предоставлении городскому бюджету субсидий в целях софинансирования расходов на ремонт. Область выделит 233,7 миллиона рублей, еще 58,4 миллиона рублей предусмотрено на эти цели в городской казне.
 
В соответствии с соглашением, в 2017 году планируется реконструкция 13 объектов культурного наследия. Остальные 8 переходят на 2018 год. Мэрия Самары предоставила sgpress.ru список планируемых к ремонту объектов культурного наследия.
 
В 2017 году приведут в порядок: 
 
Здание женской гимназии (дом Поплавского) 1902 года на улице Куйбышева, 125;
 
Дом Шабаева на улице Куйбышева, 81;
 
Дом Васильева на улице Молодогвардейской, 119;
 
Дом Лаптева на улице Степана Разина, 49;
 
Дом В.Г. Петровой на улице Фрунзе, 177а;
 
Дом Васильева на улице Куйбышева, 123; 
 
Дом Тареева на улице Куйбышева, 48;
 
Дом самарского купца 1-ой гильдии М.Л. Бобермана с помещениями Азовско-Донского Коммерческого Банка на улице Куйбышева, 68-70;
 
Памятник В.И. Чапаеву на площади имени Чапаева;
 
Усадьба семьи А.Н. Толстого на улице Фрунзе, 155а, б, в;
 
Клуб швейников (арх. П.А. Щербачев) на улице Фрунзе, 98-98а-100;
 
Центральный телеграф на улице Красноармейской, 17; 
 
Дом Линева-Разина на улице Куйбышева, 44

В 2018 году будут отремонтированы:
 
Гимназия Межак-Хованской А.С. на улице Чапаевской, 74;
 
Дом Гринберга, Учительский институт на улице Куйбышева, 32;
 
Дом статского советника Н.А. Жемчужникова с воротами и крытой террасой на улице Алексей Толстого, 37;
 
Торговый дом «Братья Клодть» на улице Куйбышева, 72;
 
Кинотеатр «Художественный» на улице Куйбышева, 103;
 
Здание, в котором с ноября 1917 года по январь 1918 года находились губком партии и редакция газеты «Приволжская правда» на улице Льва Толстого, 26;
 
Жилой дом на улице Галактионовской, 25; 
 
Доходный дом на усадьбе Кравцевых на улице Главной, 14а.
Дата: 22 июня 2017 , 10:39
11
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: samara.onfoot.ru
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