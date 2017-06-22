Город отремонтирует 21 объект культурного наследия на гостевых маршрутах ЧМ-2018
В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года планируется выполнение ремонтно-реставрационных работ объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги. Речь идет о зданиях, находящихся в муниципальной собственности.
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области и администрация Самары в мае заключили соглашение о предоставлении городскому бюджету субсидий в целях софинансирования расходов на ремонт. Область выделит 233,7 миллиона рублей, еще 58,4 миллиона рублей предусмотрено на эти цели в городской казне.
В соответствии с соглашением, в 2017 году планируется реконструкция 13 объектов культурного наследия. Остальные 8 переходят на 2018 год. Мэрия Самары предоставила sgpress.ru список планируемых к ремонту объектов культурного наследия.
В 2017 году приведут в порядок:
Здание женской гимназии (дом Поплавского) 1902 года на улице Куйбышева, 125;
Дом Шабаева на улице Куйбышева, 81;
Дом Васильева на улице Молодогвардейской, 119;
Дом Лаптева на улице Степана Разина, 49;
Дом В.Г. Петровой на улице Фрунзе, 177а;
Дом Васильева на улице Куйбышева, 123;
Дом Тареева на улице Куйбышева, 48;
Дом самарского купца 1-ой гильдии М.Л. Бобермана с помещениями Азовско-Донского Коммерческого Банка на улице Куйбышева, 68-70;
Памятник В.И. Чапаеву на площади имени Чапаева;
Усадьба семьи А.Н. Толстого на улице Фрунзе, 155а, б, в;
Клуб швейников (арх. П.А. Щербачев) на улице Фрунзе, 98-98а-100;
Центральный телеграф на улице Красноармейской, 17;
Дом Линева-Разина на улице Куйбышева, 44
В 2018 году будут отремонтированы:
Гимназия Межак-Хованской А.С. на улице Чапаевской, 74;
Дом Гринберга, Учительский институт на улице Куйбышева, 32;
Дом статского советника Н.А. Жемчужникова с воротами и крытой террасой на улице Алексей Толстого, 37;
Торговый дом «Братья Клодть» на улице Куйбышева, 72;
Кинотеатр «Художественный» на улице Куйбышева, 103;
Здание, в котором с ноября 1917 года по январь 1918 года находились губком партии и редакция газеты «Приволжская правда» на улице Льва Толстого, 26;
Жилой дом на улице Галактионовской, 25;
Доходный дом на усадьбе Кравцевых на улице Главной, 14а.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 июня 2017
76
21 июня 2017
225
21 июня 2017
226
21 июня 2017
670
22 июня 2017 , 10:39
11
В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года планируется выполнение...
22 июня 2017 , 09:57
98
В отличие от обычной кафельной плитки, новая продукция считается травмобезопасной. Ее будут...
22 июня 2017 , 09:49
76
Специалисты Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными...
22 июня 2017 , 09:00
101
Сегодня исполняется 76 лет с начала Великой Отечественной войны. ...
21 июня 2017 , 21:27
360
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя....
21 июня 2017 , 21:16
225
В полном объеме полномочия в сфере регулирования рынка наружной рекламы были переданы...
21 июня 2017 , 20:53
225
Это произойдет к 1 сентября 2017 года.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
12 июня 2017
8631
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
25 мая 2017
8215
7
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
16 июня 2017
6449
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
23 мая 2017
6323
2
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
23 мая 2017
1157
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
1396
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
1192
2
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
2 июня 2017
815
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...