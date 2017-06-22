Город отремонтирует 21 объект культурного наследия на гостевых маршрутах ЧМ-2018

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области и администрация Самары в мае заключили соглашение о предоставлении городскому бюджету субсидий в целях софинансирования расходов на ремонт. Область выделит 233,7 миллиона рублей, еще 58,4 миллиона рублей предусмотрено на эти цели в городской казне.

В соответствии с соглашением, в 2017 году планируется реконструкция 13 объектов культурного наследия. Остальные 8 переходят на 2018 год. Мэрия Самары предоставила sgpress.ru список планируемых к ремонту объектов культурного наследия.

В 2017 году приведут в порядок:

Здание женской гимназии (дом Поплавского) 1902 года на улице Куйбышева, 125;

Дом Шабаева на улице Куйбышева, 81;

Дом Васильева на улице Молодогвардейской, 119;

Дом Лаптева на улице Степана Разина, 49;

Дом В.Г. Петровой на улице Фрунзе, 177а;

Дом Васильева на улице Куйбышева, 123;

Дом Тареева на улице Куйбышева, 48;

Дом самарского купца 1-ой гильдии М.Л. Бобермана с помещениями Азовско-Донского Коммерческого Банка на улице Куйбышева, 68-70;

Памятник В.И. Чапаеву на площади имени Чапаева;

Усадьба семьи А.Н. Толстого на улице Фрунзе, 155а, б, в;

Клуб швейников (арх. П.А. Щербачев) на улице Фрунзе, 98-98а-100;

Центральный телеграф на улице Красноармейской, 17;

Дом Линева-Разина на улице Куйбышева, 44





В 2018 году будут отремонтированы:

Гимназия Межак-Хованской А.С. на улице Чапаевской, 74;

Дом Гринберга, Учительский институт на улице Куйбышева, 32;

Дом статского советника Н.А. Жемчужникова с воротами и крытой террасой на улице Алексей Толстого, 37;

Торговый дом «Братья Клодть» на улице Куйбышева, 72;

Кинотеатр «Художественный» на улице Куйбышева, 103;

Здание, в котором с ноября 1917 года по январь 1918 года находились губком партии и редакция газеты «Приволжская правда» на улице Льва Толстого, 26;

Жилой дом на улице Галактионовской, 25;

Доходный дом на усадьбе Кравцевых на улице Главной, 14а.