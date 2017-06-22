Самарские осужденные будут выпускать плитку для дворов и спортплощадок
В отличие от обычной кафельной плитки, новая продукция считается травмобезопасной. Ее будут изготавливать из резиновой крошки в исправительной колонии №26 УФСИН России по Самарской области.
Такую плитку используют для отделки детских городков, спортивных площадок, пандусов для инвалидов, беседок, дворов, дорожек. Сырье в исправительное учреждение поставляет заказчик. Он же предоставил специализированное оборудование. В колонии под новое производство выделили специальный цех. Выпускают плитку специалисты из числа осужденных, сообщает пресс-служба областного ГУФСИН.
- Сейчас ведется работа по расширению рынка сбыта. В планах существенно увеличить объем производимой продукции, - рассказал начальник исправительного учреждения полковник внутренней службы Сергей Рахальский.
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