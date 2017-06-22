Самарские осужденные будут выпускать плитку для дворов и спортплощадок

Такую плитку используют для отделки детских городков, спортивных площадок, пандусов для инвалидов, беседок, дворов, дорожек. Сырье в исправительное учреждение поставляет заказчик. Он же предоставил специализированное оборудование. В колонии под новое производство выделили специальный цех. Выпускают плитку специалисты из числа осужденных, сообщает пресс-служба областного ГУФСИН.

- Сейчас ведется работа по расширению рынка сбыта. В планах существенно увеличить объем производимой продукции, - рассказал начальник исправительного учреждения полковник внутренней службы Сергей Рахальский.