Участников форума «iВолга-2017» проверили медики СПИД-центра

Медики провели интерактивный тренинг по профилактике ВИЧ-инфекции. Участники форума смогли составить представление о ситуации с распространением болезни в нашем регионе, об официальных данных статистики, о группах населения, находящихся в зоне риска. Самые активные участники секции были награждены призами - фирменными футболками.

По завершении тренинга все ребята получили буклеты и брошюры о здоровом образе жизни, а также смогли узнать о состоянии своего здоровья. Им предложили пройти диагностику артериального давления, измерили индекс массы тела и соотношение количества жировой ткани к общему весу, измеряли уровень холестерина в крови, давали индивидуальные консультации по вопросам правильного питания и ведения здорового образа жизни.

Участники форума получили все необходимые знания о ВИЧ и смогли даже внести свою лепту в дело борьбы со СПИДом с помощью решения «кейсов». Ребята разделились на команды и разработали собственные стратегии противодействия распространению ВИЧ. Лучшие предложения определили эксперты, а команду-победителя наградили сувенирами от Самарского областного центра по профилактике и борьбе с ВИЧ и инфекционными заболеваниями.